萬華八大工作者頓失收入 有人南遷、有人逃回中國老家

萬華阿公店至今無法營業。（資料照）

2021/08/22 10:25

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疫情2個月沒收入 七旬「高齡流鶯」1千賣淫被逮

〔記者王冠仁／台北報導〕台北萬華曾發生茶室群聚感染事件，不僅一度成為重災區，地方上各行各業也受影響而紛紛關門，為數眾多的萬華八大工作者也沒了收入。她們為了生活，不少人選擇「南遷」工作，有中國身分者甚至逃回老家；儘管近期疫情趨緩、茶室出現復業呼聲，但萬華要重回往日榮景，恐怕還需要一段時間。

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資深刑警則說，近年萬華地方上的色情產業可分為「集團」與「個體戶」兩派。前者有專人打點租屋、攬客等，也會派人保護小姐，避免奧客白嫖，近來這些集團業者更引進外籍女子來台賣淫，這些小姐全套性交易價碼落在1500元至1800元之間。

至於個體戶有些是本國籍流鶯，不僅人數相對較少，年紀也較長，因此全套性交易價格大多在800至1200元，行情相對較差。

但在疫情侵襲下，男客不敢上門，不少集團業者索性將旗下小姐轉戰中南部疫情緩和的縣市；「人單勢薄」的個體戶，因為沒有人脈、資源，無法輕易前往其他縣市，經濟狀況日益拮据。

地方人士說，除了色情產業外，萬華區另一特產「阿公店」，在今年5月疫情爆發後，地方上的上百家阿公店哀鴻遍野；這些店家不僅無法營業，在阿公店上班的小姐、少爺更許多人先後染疫，幕後老闆、股東身心壓力俱增、人心惶惶。

這些為數眾多的阿公店小姐，有些是早期由中國嫁來台灣、取得我國身分證者，她們如果經濟能力好，就搭機回中國老家打疫苗兼避鋒頭；經濟尚可者，索性停工休息。但半數以上靠阿公店生活的人，經濟狀況大多不寬裕，他們為了生活，也有不少人冒險往中南部遷移，繼續到小吃部等場所工作。

過去萬華地區有不少流鶯。（資料照）

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