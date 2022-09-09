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    4少女1個月接客200次！惡經紀情侶檔逼先試車再拍教學A片

    4名未成年少女1個月期間接客超過2百次。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者翻攝）

    4名未成年少女1個月期間接客超過2百次。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者翻攝）

    2022/09/09 09:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕31歲謝姓男子與26歲蔡姓女友聯手，在臉書刊登求職資訊，陸續吸引2名14歲國中少女、2名未滿18歲少女成為旗下應召女，不但每天逼她們賣淫接客，還免費「試車」、「拍教學A片」，更有前往消費的男客被騙錢，檢警估算4名未成年少女1個月期間接客超過200次，高雄地院依違反兒少性交易等罪各判他們6年、8年徒刑。

    其中一名被害少女和母親另提民事求償200萬元，法院審理時，謝、蔡說自己想要跟對方和解，但一直沒有成功，法官依少女受侵害程度，判他們應賠170萬。

    判決指出，2019年11月間，謝、蔡兩人在臉書創設「黃柔柔」的帳號，並在「高雄求職兼差打工區」等臉書社團刊登求職資訊，當時年僅14歲的蹺家少女小芬（化名）看到訊息後，主動向謝、蔡兩人連絡，並在謝、蔡兩人安排下，先到謝的友人家寄宿，但友人擔心小芬是失蹤人口會害自己被警察盯上，於是謝男又另尋租屋處讓小芬住下來。

    謝、蔡兩人收留小芬期間，謝不但安排小芬去當應召女接客賣淫，還免費試車，期間，陸續有2名未滿18歲的少女和另名剛滿14歲的少女小希（化名）加入謝男旗下賣淫賺錢，4名少女都被謝男染指過，小希還在謝男的勸說下，拍攝教學性愛影帶，讓其他少女學習與男客的性愛技巧。

    後來，小希與一名張姓男客（所涉兒少性剝削防制條例不起訴處分）過從甚密，被謝男知道後，謝男夥同小希以積欠美甲課程及車資等藉口，向張男騙取4萬多元，小希也獲取1萬多元的分紅。

    為了脫離謝男的掌控，小希改到另家經紀公司賺錢，謝男竟夥同友人將小希強行擄走，逼她歸還治裝費和私下接客的皮肉錢，小希還不起錢向哥哥求助，哥哥到場後被迫簽下9萬多元的本票，小希才被釋放，後來兄妹無力償債，又擔心己身安危，只好向警方求助。

    檢警獲報後展開追查，發現謝男和蔡女在短短一個月期間，靠4名少女賣淫超過200次，讓他進帳超過50萬元，不過也有男客發現有少女才滿14歲就出來接客，不但沒有與少女發生性行為，仍把1萬8千元的買春費付清。

    高雄地院審理時，蔡、謝兩人坦承犯行，法官依違反兒少性交易等罪各判他們6年、8年徒刑、併科罰金9萬及15萬元，目前案件已上訴二審。小希和母親另提民事求償200萬元，高雄地院審理後，判蔡、謝等人應賠170萬元，可上訴。

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