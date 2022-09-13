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    統聯司機撐到車停昏迷 輔大醫學生英勇急救身分曝光

    輔仁大學醫學系五年級的林佑叡（左）表示，與其說是他們救駕駛，不如說是駕駛救了所有乘客。（輔仁大學提供）

    輔仁大學醫學系五年級的林佑叡（左）表示，與其說是他們救駕駛，不如說是駕駛救了所有乘客。（輔仁大學提供）

    2022/09/13 14:43

    〔記者周湘芸／新北報導〕1名統聯客運江姓駕駛11日晚間載送31名乘客北上，行經國道1號台中市后里路段時，卻將車子停靠路肩，並廣播說自己很不舒服，便陷入昏迷。乘客見狀立刻替他急救，其中2名施作CPR的乘客被找出皆為輔仁大學學生，就讀醫學系五年級的林佑叡表示，與其說是他們救駕駛，不如說是駕駛救了所有乘客。

    11日晚間適逢中秋連假收假時段，國1豐原交流道大塞車，江姓駕駛改由國道4號轉國1繼續北上，不料，開到北上162.5公里處時，駕駛突然往路肩停車，並廣播說「我現在很不舒服，要叫救護車」，講完幾分鐘後就突然抽搐倒在方向盤，乘客見狀趕緊將駕駛移到車前平放並施作CPR。

    據了解，2名第一時間輪流為駕駛進行CPR的都是輔大學生，其中就讀醫學系的林佑叡表示，他當天要從豐原北上，但火車太滿改搭統聯客運，意外發生時基於醫學訓練，當下即知不對勁上前查看，發現駕駛已經趴在方向盤，且無法說話、不斷嘔吐，後來還因為無力撐不住造成喇叭巨響。

    他說明，發現駕駛沒有呼吸心跳時立刻將人抬出車外平躺，並輪流施作CPR，後來才知道一起幫忙的另1人也是輔大學生，直呼真的太巧。他認為，與其說是他們幫忙救駕駛，不如說是駕駛在危急時刻仍想要救大家，如果不是駕駛將車輛停在路肩，31名乘客的命運無法設想，真心希望他早日康復。

    輔仁大學醫學系五年級的林佑叡（右白衣者）第一時間為駕駛施作CPR。（民眾提供）

    輔仁大學醫學系五年級的林佑叡（右白衣者）第一時間為駕駛施作CPR。（民眾提供）

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