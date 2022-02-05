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    首頁　>　社會

    客運撞斷號誌燈2乘客傷 統聯司機：開錯路一時緊張

    一輛統聯客運在高鐵橋下新化區路段撞斷交通號誌燈桿。（民眾提供）

    一輛統聯客運在高鐵橋下新化區路段撞斷交通號誌燈桿。（民眾提供）

    2022/02/05 17:09

    〔記者王俊忠／台南報導〕5日凌晨3點40分許，台南新化區台39線與大智路口，1輛由黃姓司機駕駛的統聯客運行駛在台39線北上快車道，卻不慎自撞分隔島，造成路面燈桿、號誌控制箱與車輛毀損，司機酒測值零；車上2名乘客身體多處挫傷由救護車送醫治療。

    車禍現場因號誌控制箱遭到巴士撞毀，路口號誌無法運作，新化分局警方指派2名員警到該路口協助疏導交通、維護過往人車行車安全，並即通報市府交通局號誌維修小組在天亮後前往維修，有關肇事責任由警方深入調查。

    警方表示，黃姓司機酒測值是0，事發當時現場無其他車輛，詢問為何會發生事故？司機答說，因為台39線路燈不夠明亮、視線昏暗且自覺走錯路，欲迴轉時一時過度緊張才會釀禍，車上受傷的2名乘客四肢部分挫傷，由消防局救護車送到衛福部台南醫院新化分院治療，幸無大礙；車上另有7名乘客由客運公司調來其他巴士接運繼續北上。

    新化警分局長蘇政敏說，春節連假期間，為了保障用路人生命安全，請切勿在喝酒後駕車，另籲請駕駛人勿疲勞駕駛，依規定繫好安全帶，如發現行車路線錯誤，也勿過度緊張，可先尋找適當、安全的地點停車，待使用手機查知正確路線後再繼續行駛，切莫慌張，請駕駛朋友配合維護行車秩序及交通安全。

    一輛統聯客運在高鐵橋下新化區路段撞斷交通號誌燈桿。（民眾提供）

    一輛統聯客運在高鐵橋下新化區路段撞斷交通號誌燈桿。（民眾提供）

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