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    客運司機行經國道硬撐停路肩後才昏迷 乘客輪番為他CPR

    統聯客運江姓駕駛身體不適，硬撐將車停在路肩才昏迷。（記者歐素美翻攝）

    統聯客運江姓駕駛身體不適，硬撐將車停在路肩才昏迷。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/12 13:40

    〔記者歐素美／台中報導〕1輛統聯客運昨晚載送客人北上，行經國道一號台中市后里路段，江姓駕駛突感身體不適，向乘客說明後將車子停在路肩，竟突然昏迷，乘客輪流對他做心肺復甦術急救，並打119送往豐原醫院急救，疑血栓，昏迷指數3，目前仍在醫院插管，有生命危險。

    國道警察泰安分隊指出，統聯客運駕駛江男（56歲）昨晚載送31名客人北上，從台中北上國道一號，行經后里路段時，他透過廣播向乘客表示自己身體不舒服，隨即將車停在路肩，然後昏迷失去意識。

    乘客趕緊打電話報案，還有人為他CPR，救護車到場時，江姓駕駛已無呼吸心跳，被送到衛福部豐原醫院急救，目前昏迷指數3，插管使用呼吸器，院方表示，江男腦部無出血，但血栓指數高，尚未脫離險境。

    1名女乘客表示，由於國道一號豐原交流道大塞車，司機說明後改由國道四號轉國一繼續北上，不料，開到北上162.5公里處時，司機突然往路肩停車，然後廣播說「我現在很不舒服，要叫救護車」，結果 講完幾分鐘後 司機就突然抽搐，倒在方向盤並壓到喇叭，發出聲響，其它乘客趕緊查看司機，發現司機冒冷汗、想吐且喘不過氣，有機靈的乘客發現不對勁，趕緊將司機移到車前平放，發現司機沒脈搏心跳，其它乘客也趕緊為司機進行CPR救援。

    統聯客運駕駛昏迷，乘客表示，司機硬撐著身體不適，確保乘客安全，真的「很感恩」。希望司機能平安。昨是中秋連假最後一天，國道車流量大，乘客輪流急救駕駛，並由救護車將司機送醫，統聯獲報後也趕緊派來另1輛客車上國道接駁乘客。

    乘客輪流為江姓駕駛CPR。（圖由民眾提供）

    乘客輪流為江姓駕駛CPR。（圖由民眾提供）

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