4歲童遭窗簾拉繩勒住瀕死 119線上指導家長CPR搶回一命

4歲童被窗簾拉繩勒住頸部瀕死，經彰化縣消防局119執勤員陳彥妤以電話線上指導其父親CPR（DA-CPR），成功將男童救回。（消防局提供）

2022/09/09 22:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一名父親於今天向消防局報案指出，4歲兒子被窗簾拉繩勒住頸部窒息，經119執勤員陳彥妤以電話線上指導CPR（DA-CPR），終於在救護車抵達前，成功將其兒子救回，並恢復正常呼吸，由救護車送往醫院治療，從死神手中搶回寶貴生命。

該名男子今天下午2點撥打119求救指稱，其4歲兒子趴在繩子上窒息了，119執勤員陳彥妤接報後，引導男子緊急評估孩童生命徵象，據男子表示孩子呼吸感覺不太正常，且漸漸微弱，值勤員立即教導實施CPR，於救護車到達現場前，執勤員積極持續教導父親執行CPR，在雙方配合及努力之下，男子表示小孩嘴唇漸漸紅潤，呼吸感覺恢復正常，成功的從死神手中搶回孩童寶貴的生命。

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陳彥妤回想當時情況非常緊急，且本身同為育有稚女的母親，感同身受父親當下心情惶恐不安，陳員冷靜思緒，了解一分一秒都是關鍵，立即指導男子執行CPR。急救過程中，電話另一端接收到孩童恢復呼吸，深感替男子帶來一絲希望。未來期許自己持續展現專業，幫助更多需要幫助的人。

消防局長施順仁呼籲，民眾發現有人意識昏迷、無正常呼吸時，應撥打119報案並立即實施DA-CPR，如果不會操作也不用擔心，只要冷靜的聽從消防局119執勤員專業的指導，即有機會救回身邊重要的人，本案即是民眾配合119執勤員線上指導，成功將患者救回的最佳案例。

撥打119冷靜聽從執勤員專業指導並實施DA-CPR，即有機會救回身邊重要的人。 （消防局提供）

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