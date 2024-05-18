便當工廠老闆肉粽店吃早餐 被「熊猫」砍斷腳

夏男砍完人3小時後在某便當店吃排骨飯落網。（民眾提供）

2024/05/18 09:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕夏姓男子投資陳男經營的國際貿易公司400萬元，但因獲利不如預期，陳男又沒有給他合理解釋，夏男為了找到陳男，竟上網買熊猫外送員制服、外送箱，假扮成外送員在陳男可能出沒的地方找人，結果陳男在小港區某肉粽店吃早餐時被夏男堵到，當場被砍斷左腳，警方逮人時又搜出槍彈，法官依槍砲、重傷害罪判夏男徒刑8年2月。

判決指出，2020年間，夏姓男子（62歲）看好陳男公司前景，拿了400萬元投資便當工廠成為股東，但後來公司經營獲利狀況不如預期，夏不堪虧損找陳男理論，但又拿不回投資款，心生不滿種下殺機。

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2022年11月，夏男先上網購買熊猫制服、外送箱及西瓜刀1把，佯裝成熊猫外送員在陳男可能出沒的地點四處尋找他的蹤跡，幾天後，夏男在小港區漢民路見到陳男在路邊買肉粽當早餐，他上前理論，兩人一言不和，夏從外送箱裡拿出西瓜刀狠砍陳男，造成他下半身多處嚴重刀傷，失血過多差點死亡，幸醫院即時救挽回一命，但左腳運動功能已嚴重缺損。

警方獲報追查時，除逮捕涉案的夏男，並在他的住處起獲1把改造手槍和26發子彈；高雄地院審理時，夏男坦承犯行，但辯稱自己沒有殺人的意圖，只想給陳男一個教訓，所以才會只攻擊他的下半身。

法官傳喚多位目擊證人出庭作證，他們都說，夏男砍人時，陳男有拿椅子抵擋，當陳男流血過多昏倒時，夏男沒有再進一步攻擊就離開；法官認為，夏男擁有槍彈，如果有致人於死的念頭，何必捨棄槍彈改用西瓜刀，因此認定他不具殺人犯意，改依重傷害論罪，加上違法擁槍彈，因此兩罪判他徒刑8年2月，可上訴。

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