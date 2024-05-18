小心！台中大里、太平科技執法去年6803件 今年將增這4路口
2024/05/18 09:38
〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中太平區在環中東路和中山路口設置科技執法，去年全年取締5667件，大里區環中東路和國光路口則取締1136件，為了提升行車安全、降低肇事率，預計今年5月在全市新增20處科技執法，10月則新增27處科技執法，其中大里將新增環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口兩處，太平將新增東平路與祥順路口、環中東路與市民大道口，請民眾遵守規定行車。
台中市警局交大執法組表示，台中市目前已有21處路口建置科技執法，其中太平區在環中東路和中山路口，去年全年共取締5667件；大里區環中東路和國光路口則取締1136件，兩路口去年共取締6803件，因設置後發現交通事故確實變少，因此將針對台中市易肇事的100個路口，由各分局提出優先順序後，逐步推動建置科技執法。
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交大執法組表示，今年5月將在全市20處路口新增科技執法設備，其中太平區新增東平路與祥順路口；大里區則新增環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口，目前已陸續裝設鏡頭和相關牌面，並已進行驗收中，預計最快6月就會開始進行執法。
今年10月全市則將再新增27處科技執法設備，其中太平區在市民大道與環中東路口將新增一處，呼籲民眾遵守交通規則行車。
市警局交通大隊強調，建置交通違規科技執法設備並非以取締為目的，而是透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，保障市民生命、身體和財產安全。