澎湖輪夜航首傳男子跳海 澎湖海巡隊與空警隊海空搜尋

澎湖海巡隊派出線上巡防艇，在失蹤海域搜尋。（澎湖海巡隊提供）

2024/05/18 08:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年9月5日首航的澎湖輪，17日深夜由高雄駛往澎湖馬公港，今（18日）清晨4時7分行經虎井海域，傳出男子跳海失聯，澎湖海巡隊據報後，立即派出巡防艇趕往現場搜尋，空警隊直昇機也加入，展開海空大搜索，成為澎湖輪開航以來，首宗旅客跳海失蹤案。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午6時24分，海巡署金馬澎分署第13巡防區通報澎湖海巡隊10066艇，馬公商港安檢所轉澎湖輪船員通報，清晨4時7分一位搭乘澎湖輪旅客（高雄往澎湖）在虎井東南7浬（23-23N 119-38E）跳海失聯，該名男性乘客（48年次）穿著黑色褲子及長衣，請其前往協尋。

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澎湖海巡隊接獲通報後，立即派遣線上10066艇前往搜尋，並增派3519艇由七美提早入勤前往搜尋，國家搜救中心空警隊直昇機也加入，展開海空搜索。根據了解，失聯男子為居住在高雄市三民區的陳姓男子，至於跳海原因，則有待進一步調查釐清，成為澎湖輪開航以來首位跳海案件。

澎湖輪肩負高雄至馬公藍色公路交通重責，去年9月5日自高雄首航馬公，提供載運乘客、車輛及民生物資等運送服務。由於時值澎湖觀光旺季，空運機票一票難求，夜航行程節省一晚住宿費，加上是新船開箱賞味期，因此廣受各界歡迎，卻傳出首宗乘客跳海案，其實澎湖輪黑白相間的外表，初次亮相引來不少負評，但隨之正常開航後，又覺得設計簡潔有現代感，只是繼前身台華輪後，已先後傳出運毒、乘客跳海事件。

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澎湖輪甲板空曠，乘客都會在上面欣賞島嶼風光。（記者劉禹慶攝）

澎湖輪夜航澎湖，首傳遊客跳海失聯。（記者劉禹慶攝）

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