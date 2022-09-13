撐到車停路肩昏迷／統聯司機救全車乘客 乘客接力CPR救他

乘客輪流為江姓駕駛CPR。（民眾提供）

2022/09/13 05:30

廣播「很不舒服 要叫救護車」

〔記者歐素美／台中報導〕中秋連假收假日當晚，一輛統聯客運搭載卅一名乘客行經國道一號后里路段，五十六歲江姓駕駛突然身體不適，但他仍奮力握住方向盤，撐到將車停靠路肩，廣播說「我現在很不舒服，要叫救護車」，隨即昏了過去。江男救了全車乘客，乘客見狀則輪流對他進行心肺復甦術救援，並打一一九報案，目前江男仍昏迷，尚未脫險；乘客說，司機負責任的做法，保障了乘客安全，真的很感謝及感恩，希望他能平安。

乘客︰司機保障了乘客安全

江男駕駛統聯客運，從台中東勢區發車前往台北，國道警察十一日晚上七點十五分左右接獲報案，江男在國道一號后里路段昏迷失去意識。警方到場，江男已被救護車送往醫院。

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一名女乘客表示，當晚是中秋連假最後一天，因豐原交流道大塞車，司機說明後，即改由國道四號轉國一北上，不料，開到北上一六二．五公里處時，司機突然往路肩停車，然後廣播說「我現在很不舒服，要叫救護車」，講完幾分鐘司機就突然抽搐，倒在方向盤壓到喇叭，發出聲響。

其他乘客趕緊上前查看，發現司機冒冷汗、想吐且喘不過氣，有乘客感覺不對勁，趕緊將司機移到車外平放，發現司機沒有脈搏心跳，趕緊輪流為他CPR救援，並打一一九。

駕駛插管治療未脫離險境

救護車到場時，江姓駕駛已無呼吸心跳，緊急送衛福部豐原醫院急救。醫院表示，江男腦部無出血，血栓指數高，昏迷指數三，目前插管治療，尚未脫離險境。

統聯客運總站長尤旗品說，江姓駕駛當天晚上六點從東勢出車，突身體不適，立即打電話向公司說明，讓公司派接駁車前往，不料，隨即昏迷送醫，公司對江姓司機負責任的做法表示肯定及感謝，也很謝謝乘客協助為司機急救，他也到醫院探視江男家屬，家屬昨表示，江男情況已比前一天好轉。

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