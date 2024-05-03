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誆稱喝了不用洗腎 老翁領28萬要買鹿茸藥酒差點被騙

近來屢傳金光黨在各醫院搭訕看病民眾推銷「藥酒」，南市衛生局提醒民眾切勿聽信偏方，購買來路不明藥酒。（記者蔡文居攝）

近來屢傳金光黨在各醫院搭訕看病民眾推銷「藥酒」，南市衛生局提醒民眾切勿聽信偏方，購買來路不明藥酒。（記者蔡文居攝）

2024/05/03 16:16

〔記者蔡文居／台南報導〕金光黨在各醫院搭訕看病民眾推銷「鹿茸藥酒」，誆稱喝了「它」就不用洗腎，南市一名老翁深信不疑，回家拿存摺領出28萬要購買藥酒。幸經家人查覺有異，撥打165反詐騙專線，即時阻止這場騙局。

市議員王家貞今天指出，近年來接到不少詐騙受害者的陳情，有跨國案件、有投資案件、有虛擬貨幣洗錢案件，到最近的金光黨在各大醫院推銷藥酒的行騙案件。遺憾的是，只有少數受害者錢財損失追回。昨天質詢金光黨利用藥酒騙財後，昨晚又收到一起買「鹿茸藥酒」的陳情案件。

一名老翁因腎臟不適前往醫院就診，等候期間，一女子來搭訕推銷號稱有強力功效的「鹿茸藥酒」，接著就把人帶到某處民宅，並在現場切著一片片鹿茸取信受害者，聲稱喝了「它」就不用洗腎了，老翁深信不疑，回家拿要存摺領出28萬購買可不用洗腎的神奇妙酒。幸好，家人查覺有異，同時撥打了165反詐騙專線，才未讓金光黨得逞。

王家貞說，陳情人為了不讓其他人也受騙，同時也發了電子郵件到南立府市民信箱陳述事件的發生經過，並提供了金光黨所留下的電話及車牌照片，結果竟得到衛生局不痛不癢的制式化回應，讓陳情人深感失望。

南市衛生局說明，接獲通報後，派員採檢不明藥酒主動檢驗，並已將該案件資料提供給市府警察局偵辦。提醒民眾切勿聽信偏方，購買來路不明藥酒，該局已函請各醫院加強宣導，並已通知醫療志工在門診向侯診民眾宣導，避免民眾受騙。同時也持續至廟口、市場等場域查核無照藥商，保護市民用藥安全，後續也將與社會局合作於日照中心或關懷據點，加強宣導，維護長者健康。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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