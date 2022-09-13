出獄2月多蘇大媽另涉妨害公務4罪 二審判刑6月定讞

以檢舉出名的蘇大媽（左一）曾於二０二一年三月底到台南地檢署報到入監服刑。（資料照）

2022/09/13 10:42

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南以檢舉濫訴出名的蘇姓女子（外號蘇大媽），之前涉違反醫療法、妨害公務等罪，於2021年3月底被檢方發監執行，直到今年6月下旬出獄。她先前於2020年到2021年初涉及4件妨害公務與公然侮辱罪，一審合併判刑6月、得易科罰金；今天台南高分院駁回上訴、維持一審原判決確定。

二審合議庭表示，此案判決確定，不得再上訴，蘇女可以向執行檢察官聲請易科罰金，但是否准易科罰金或是發監執行的處分？這由執行檢察官做決定。蘇女則未到庭聆聽判決。

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一審判決指出，2020年8月1日上午9點半許，蘇女在台南市中西區的中北拖吊場為調取其機車先前違規被拖吊移置的違規資料，與拖吊場人員發生爭執，南市警二分局多位員警先後到場處理，官警請她以手機錄影應徵得停車場主管同意且勿謾罵喧鬧，蘇女不滿地說「聞到你身上有臭味、好臭喔，真的有夠臭」，讓謝姓組長感到難堪。

2020年5月28日中午休息時間，蘇女到南市府11樓政風處門口外，她見葉姓科員與其他同事在政風處外公共空間桌椅用餐，她對葉科員侮辱說「你上班在外面聊天，中午準時用餐，不要下班後留下工作領加班費，這是公共場所，滾回你辦公室吃飯，看你要搖擺（意即囂張）到什麼程度」等語，公然貶損葉員人格與社會評價。

同年10月21日上午10點半許，蘇女又到市府政風處因陳情案與該處人員、市府警衛發生爭執，南市四分局朱姓警員等4人先後到場處理，蘇要求朱員確認現場政風人員身分與抄錄，朱認為蘇女所請於法未合、未照辦，蘇女對朱員嘲諷說「你不必那麼會做人，政風又不是你長官，你不敢確認個資，我就告你瀆職，警察到、沒作為，是要做啥？像你這種公務員是要怎樣和民眾溝通啦？」，影射朱員領薪水不做事，貶損朱員名譽。

2021年1月31日晚間，蘇女因遭人搶手機1事到南市警五分局北門派出所，要求員警以現行犯抓人，警方認為於法未合、未照辦，蘇心生不滿、持續在警所僵持，直到隔天清晨近6點許，她對1名陳姓警員辱稱「大摳」，陳員告知有受辱感覺，蘇繼續說「你真的是過重啦，你就是胖啊」等語嘲諷陳員。

以檢舉出名的蘇大媽曾於二０二一年三月底到台南地檢署報到入監服刑。（資料照）

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