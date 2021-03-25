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    鄭成功、總統都來過 古蹟「臺灣首廟」下逐客令趕蘇大媽

    台南市市定古蹟台灣首廟天壇下「逐客令」，禁止蘇大媽進入。（記者王捷攝）

    台南市市定古蹟台灣首廟天壇下「逐客令」，禁止蘇大媽進入。（記者王捷攝）

    2021/03/25 00:07

    ［記者王捷／台南報導］「台灣首廟天壇」是當年鄭成功祭天的原址，直到現在，歷任總統都曾拜訪過這處台南市市定古蹟，相傳天壇是「與天溝通」的神聖之地，但也經不起知名檢舉達人「蘇大媽」擾亂；天壇貼出公告，成為第6間公開表明不歡迎蘇大媽的廟宇。天壇指出，前幾天接連有信眾被跟拍、挑釁，為了維護信眾進香參拜的品質，因此拒絕蘇大媽來天壇擾亂。

    蘇婦因為隨意找路人、公家機關挑釁，等對方露出破綻後就提告，此舉被院檢認為是浪費司法資源，連她的機車都早已被網友鎖定，走到哪就被推倒、破壞，被院檢認為她衍生了社會仇視、對立，蘇婦的名聲讓原本的房東也決定不續租。

    蘇婦無家可歸期間，部分廟宇好心收留，豈料她仍與廟方、民眾起爭執，讓台南開基玉皇宮、台南大天后宮、苗栗白沙屯拱天宮、安平開台天后宮、北極殿，都將她列為不歡迎對象。

    雪上加霜的是，蘇婦數件妨害公務、醫療法等案被撤銷易科罰金處分，改判入監服刑，近期就要入監，就是希望蘇婦能夠改善行為；當蘇婦即將服刑之際，又在天壇挑釁進香信眾。

    警方指出，蘇婦認為天壇信眾有未依規定穿越馬路的情況，因此一路跟拍該民眾，導致雙方糾紛；天壇表示，蘇婦在多年前就曾到天壇刻意找信眾挑釁，雖然各廟宇陸續都發出不歡迎公告，但天壇為了維護讓民眾尋求神明庇護的空間，一直沒有對蘇大媽下「逐客令」，直到她前幾天開始接連找信眾挑釁，不得已才發出公告，以此維護信眾的權益。

    市定古蹟天壇下「逐客令」禁止蘇婦進入。（記者王捷攝）

    市定古蹟天壇下「逐客令」禁止蘇婦進入。（記者王捷攝）

    市定古蹟天壇下「逐客令」禁止蘇婦進入。（記者王捷攝）

    市定古蹟天壇下「逐客令」禁止蘇婦進入。（記者王捷攝）

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