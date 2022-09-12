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    涉內神通外鬼「0成本」炒房 匯豐銀前經理、房仲5人被起訴

    時任匯豐商業銀行中山分行房貸部經理楊秉錡，去年2月被檢方複訊後，一度被諭令30萬元交保；台北地檢署今依違反銀行法之背信等罪，起訴楊男、涉案房仲等5人。（資料照，記者錢利忠攝）

    時任匯豐商業銀行中山分行房貸部經理楊秉錡，去年2月被檢方複訊後，一度被諭令30萬元交保；台北地檢署今依違反銀行法之背信等罪，起訴楊男、涉案房仲等5人。（資料照，記者錢利忠攝）

    2022/09/12 15:35

    〔記者錢利忠／台北報導〕時任匯豐商業銀行中山分行房貸部經理楊秉錡，8年前涉嫌勾結房仲經紀人，掩護以不實人頭薪資單據及不動產交易契約，增額詐貸匯豐銀1億多元，楊男則收取1.5%「手續費」回扣；台北地檢署今依違反銀行法之背信等罪，起訴楊男、涉案房仲等5人。

    檢調調查，2013至2014年間，身兼百分百不動產房仲經紀人的伯斯地產負責人溫聖憲等人，涉嫌勾結楊秉錡，以虛偽的人頭薪資報稅單據及不動產買賣契約（AB約），向匯豐銀增額詐貸，款項全被挪去炒作北市北投區行義路等5間不動產。

    檢方查出，溫聖憲等人涉嫌將增額或全額詐貸的金額，陸續挪去炒作北市北投區行義路（2戶）、承德路（1戶），以及大同區敦煌路（1戶）等不動產，平均每戶實際成交價約2000萬元，卻偽造不實的成交契約，拉高成交價至2500多萬元，匯豐銀則核貸約7至8成，使最終放貸金額能順利填補頭期款的成本，以達到「0成本」炒房。

    2018年間，楊秉錡時任渣打銀行中山分行業務經理期間，為拉抬放貸績效，涉嫌用小畫家軟體替7名客戶偽造修改年度所得資料，被法院判刑2年、緩刑2年，不過他逾期未繳10萬元，沒達成緩刑條件，因此被撤銷緩刑而入獄。

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