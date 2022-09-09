台南檢警調廉近百人 齊聚北門南鯤鯓代天府祈福反賄選

台南檢警調廉近百人今天（9日）齊聚北門南鯤鯓代天府凌霄寶殿聯袂祈福，在眾神保佑和見證下，宣誓打擊賄選等不法行為，端正選風。（記者楊金城攝）

2022/09/09 15:48

〔記者楊金城／台南報導〕防堵賄選、暴力、假訊息介入11月26日公職選舉，台南檢警調廉近百人今天（9日）齊聚北門南鯤鯓代天府聯袂祈福，在眾神保佑和見證下，宣誓打擊賄選等不法行為，端正選風。

台南地檢署檢察長葉淑文說，今天祈福儀式在保佑第一線執法人員平安，鼓勵基於對國家、社會的責任感和愛護這塊土地，將全力嚴查選舉不法事件，更重要是藉由眾神力量，鼓勵全民反賄選，做對的事，不要認為事不關己。

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南檢和南鯤鯓廟合辦「眾神護臺灣、全民反賄選」祈福法會和反賄宣導活動，包括葉淑文、台南市警察局局長方仰寧、台南市調查處處長翁維藝、台南市府政風處處長高伯陽和第一線檢察官、分局長、南鯤鯓廟董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜等近百人出席，在南鯤鯓廟凌霄寶殿由大法師吳文進主持祈福科儀，祈求檢警調廉執法平安，打擊犯罪安定民心，雙警命案的第二分局民權所所長郭若萱也受邀出席。

方仰寧說，國家栽培執法人員，維護社會正義、打擊犯罪是執法人員的天職，絕對勇敢不退縮，也需要宗教力量發揮揚善，讓好人勇於檢舉壞人，由第一線執法人員制裁犯罪，民眾只要打110最快。

翁維藝指出，距離投票不到80天，台南市調查處一定全體總動員和友軍合作，做好查察選舉工作，最重要是需要全民支持。

南鯤鯓秘書李國殿並為反賄宣導特地揮毫寫下「眾神護臺灣、全民反賄選」，為執法人員和民眾打氣加油。

台灣守護公司也提供反賄祈福鹽包，現場出動俏皮可愛的Q版五府千歲和萬善爺神氣代言，民眾手持反賄選手舉牌和神偶合影，上傳至南檢FB粉絲頁反賄選活動，即可獲得反賄祈福鹽包。

台南檢警調廉近百人今天（9日）齊聚北門南鯤鯓代天府凌霄寶殿聯袂祈福，在眾神保佑和見證下，宣誓打擊賄選等不法行為，端正選風。（記者楊金城攝）

台南檢警調廉宣誓打擊賄選等不法行為。（記者楊金城攝）

南鯤鯓秘書李國殿（左）為反賄宣導特地揮毫寫下「眾神護臺灣、全民反賄選」，為執法人員和民眾打氣，和南鯤鯓廟總幹事侯賢遜（右）送給台南地檢署檢察長葉淑文（中）。（記者楊金城攝）

台南地檢署檢察長葉淑文（左）、台南市警察局局長方仰寧（右）為民眾送上反賄祈福鹽。（記者楊金城攝）

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