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    有夠衰！ 小黃被奧客搶走酒駕 保費提高算在運將頭上

    王姓運將說，去年他載到酒醉的奧客，不但在車上失控揍人，還搶走他的計程車酒駕，保費加費還算在他身上。（王姓運將提供）

    王姓運將說，去年他載到酒醉的奧客，不但在車上失控揍人，還搶走他的計程車酒駕，保費加費還算在他身上。（王姓運將提供）

    2022/09/07 19:44

    〔記者王捷／台南報導〕王姓計程車運將載酒醉林姓乘客回家，豈料林男失控鑽進副駕駛座打人，還搶走計程車開走，並破壞王男的行車記錄器、手機，雖然林男酒醒後願意賠償，但王男今年接到保險公司的通知，認為他把小黃「借給」喝醉的林男開，依金融機監督管理委員會規定，有酒駕註記的車輛，汽車責任險要加費3600元，他氣得急跳腳稱，直呼有夠衰，保險公司則回應，有證據就能註銷。

    去年11月，王男在台南一間舞廳附近載到林男，並開上高速公路將林載回高雄，沒想到林男在國道上突然從後座鑽進副駕駛座毆打王男，王男緊急開下交流道，把車停在路邊逃向加油站，並請加油站員工報案，但是林男搶了計程車後，也把車開進加油站，破壞行車紀錄器，警方抵達後將林男視為傷害、毀損的現行犯，同時林男酒測值高達1.3毫克，在警所時還破壞了防撞泡棉、座椅被警方以妨害公務移送檢方。

    後來，林男酒醒透過親友向王男賠償、和解，王男也因此撤除傷害、毀損告訴，但是今年他要替計程車保險續約時，卻莫名多出了一筆費用，他向保險業務詢問，才得知自己生財用的小黃被註記有酒駕紀錄。

    王男翻出檢方的簡易判決聲請書，強調自己的計程車是真的被開走，內容都有紀錄在書類裡，他沒有借車給林男，自己不但被打還被搶車子，是真的「被害人」保費為何還要算自己頭上？但是業務向他說，會加費是依據是監理站的酒駕紀錄，保險公司也要遵守金管會的規定。

    金管會保險局在去年2月公布的訊息指出，若酒後駕車遭警方取締，會將酒駕者所駕駛車輛的車主列入註記，則依違規次數增加保費，每有一次酒駕違規紀錄加費3600元，且不限車數、次數及加費金額上限。

    警方證實，王男的計程車當下是被酒醉的林男開走，所以對林男實施酒測；記者詢問林男投保的保險公司，公司回應王男的狀況比較特殊，如果有相關判決書可以作為證據，可以免除加費。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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