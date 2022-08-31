酒駕女12年12次稱夫過世心情差 法官打臉︰他5年前就死了

彰化地院。（資料照）

2022/08/31 17:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年50歲的姚女因車禍右腳不良於行，領有殘障手冊，先生因病去世，她還要撫養一名在學的女兒，無業的她，只能靠低收入補助過活，卻又三不五時愛喝個小酒，往往一罐啤酒就醉到不省人事，卻硬要騎車返家，不時酒駕自撞自摔，12年來已被活逮12次，2度進出監獄，一出監獄就再喝酒，曾對彰化地院法官發誓「以後我滴酒不沾」。

豈料姚女今年2月再喝2罐啤酒上路，撞傷路人，法官問她「妳不是發誓滴酒不沾嗎？」姚女說，「我老公過世，心情不好才喝！」法官一查，姚女的老公5年前就死了，死後姚女已連續3次酒駕，這次判刑2年。

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判決書指出，姚女右腳不良於行，沒有重機駕照，卻經常酒駕，2010年首度酒駕自撞，酒測值0.82，被判拘役50天，2年後再度酒駕自撞，酒測值0.57，被判5月徒刑，隔年6月又酒駕連續肇禍2次，因無力繳罰鍰，入獄關1年，出獄第3年，再度酒駕自摔，光2018年內就酒駕肇事3次，為此又被關1年6月，2020年出獄後7天又酒駕自摔，隔年2021年又酒駕肇事3次，被判1年1月。

法官曾告戒姚女，「妳自己因車禍斷了右腳，理應知道車禍帶來的傷痛，但妳卻屢屢酒駕自傷及傷人，妳還有14歲的女兒在學，好好反省，別再喝酒了」。

姚女向法官拍胸脯保證，「法官大人，我學乖了！我發誓，以後滴酒不沾」，不料言猶在耳，還未入獄服刑，今年2月又在住處喝了2罐啤酒再出門，一出門就撞上路人，這次酒測值0.58。

法官問姚女「妳不是發誓滴酒不沾！」姚女說，想到死去的老公就就傷心啊，傷心就想喝一杯。

法官表示，不能安全駕駛犯最高法定刑為3年，累犯加重最高達4年6月，本案被告不論是主觀惡性、法益侵害程度，均屬嚴重，故提高刑度讓被告隔離以達再犯酒駕犯行，連同之前1年1月徒刑，共判2年徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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