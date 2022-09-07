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    人美心美！大眼正妹警當臨時保母 帶走失童買點心助返家

    新北市中和區日前有一名小男孩走失，氣質大眼正妹女警宋妤姍積極協尋、聯絡家長，並帶男童去麵包店買點心充飢，家長趕赴警局找到走失的兒子，大讚警方身懷人民褓姆精神。 （記者闕敬倫翻攝）

    新北市中和區日前有一名小男孩走失，氣質大眼正妹女警宋妤姍積極協尋、聯絡家長，並帶男童去麵包店買點心充飢，家長趕赴警局找到走失的兒子，大讚警方身懷人民褓姆精神。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/07 19:44

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局中和分局於日前接獲民眾報案，有一名小男孩獨自流連在中和區公所，哭喊要找媽媽，有好心民眾幫忙帶他到警局求助；警員張凱閔及宋妤姍獲報後，積極協尋、聯絡小男童的家長，並帶他去麵包店買點心充飢，家長隨後趕赴警局找到走失的兒子，大讚警方身懷人民褓姆精神，解除一場虛驚。

    中和警分局警備隊上月26日獲案，有民眾看到一個小男孩疑似走失，晚上仍在中和區公所徘迴，急著要找媽媽，之後送他到警局找員警幫忙。

    經警備隊警員宋妤姍、張凱閔了解，9歲黃姓男童晚餐後隨媽媽前往公園玩耍，黃童獨自快騎腳踏車，跑到不見人影，與推著嬰兒車的母親走失，之後得知黃童住在附近，氣質大眼正妹女警宋妤姍先帶男童回家按門鈴，卻久久無人應門。

    由於天氣炎熱，黃童看起來口乾舌燥、汗流浹背，已為人母的宋妤姍看到後心有所感，立即帶黃童到麵包店，購買運動飲料、點心補充營養，再帶返警局，後續順利聯絡到黃童母親。

    黃母前來接兒子時，立即淚崩直呼「嚇死我了」，將兒子緊緊抱在懷中，並頻頻向宋、張2員道謝，感念警方協助與照顧，最後母子平安團聚、順利回家。

    中和分局呼籲，家人帶小朋友出門時應該多注意，除了牽緊小孩的手之外，也請孩童記住家人聯繫電話，俾利孩童走失時警方能迅速聯繫家屬，避免小孩走失發生意外。

    中和警分局日前獲報有小男孩走失，哭喊要找媽媽，警備隊女警宋妤姍不僅協尋家長，還充當臨時褓姆看顧男童，人美心更美。 （記者闕敬倫翻攝）

    中和警分局日前獲報有小男孩走失，哭喊要找媽媽，警備隊女警宋妤姍不僅協尋家長，還充當臨時褓姆看顧男童，人美心更美。 （記者闕敬倫翻攝）

    黃母前來接兒子時，立即淚崩直呼「嚇死我了」，將兒子緊緊抱在懷中，並頻頻向宋、張2員道謝，感念警方協助與照顧。 （記者闕敬倫翻攝）

    黃母前來接兒子時，立即淚崩直呼「嚇死我了」，將兒子緊緊抱在懷中，並頻頻向宋、張2員道謝，感念警方協助與照顧。 （記者闕敬倫翻攝）

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