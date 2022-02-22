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    PO清涼泳裝照遭砲轟 正妹警察傻眼：哈囉？現在是2022！

    泰國皇家警察局發言人蕾克魯特發出右圖這張泳裝照，卻遭部份網友撻伐。（圖翻攝自推特）

    泰國皇家警察局發言人蕾克魯特發出右圖這張泳裝照，卻遭部份網友撻伐。（圖翻攝自推特）

    2022/02/22 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國女警蕾克魯特（Lt. Patarasaya Rerkrut）外型亮麗，最近成為泰國皇家警察局發言人，甫亮相就造成熱議。近日她在社群平台分享一張泳裝照，遭部分網友撻伐「不檢點」，讓蕾克魯特相當傻眼，反問網友「哈囉？現在不是2022年嗎？」

    根據東南亞跨國媒體《椰子傳媒》 報導，蕾克魯特上週四在個人IG發出一張照片，可看見她站在泳池邊，穿著一套白色連身泳裝，姣好身材一覽無疑。不料引發部份酸民砲轟她身為警察不該PO出如此清涼的照片，不尊重警察這份職業，毀掉警察形象等言論紛紛在泰網出現。

    照片引發輿論後，蕾克魯特便將個人IG、臉書都設為私人帳號，並將該泳裝照刪除。不過她後續發限時動態表示，現在已經2022年，思想早就應該跟上時代，個人職業與外表、私下穿著無關，她不認為成為警察後，就必須放棄原本喜歡的事物、放棄做自己，迎合刻板印象。

    蕾克魯特表示，從小她就在一個保守的環境下成長，自己分享這張泳裝照只是想展現自己的另一面，挑戰刻板印象，並不會影響到工作，她的爸媽也對此也沒有反對意見。

    蕾克魯特外型亮眼。（圖翻攝自推特）

    蕾克魯特外型亮眼。（圖翻攝自推特）

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