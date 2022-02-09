泰國理髮師豪曬巨乳「雙面夾擊」男客 網暴動：好想剪頭髮

泰國一間美髮沙龍Po出一系列宣傳照引發全網暴動，理髮師不論剪髮、修鬍子，都以「巨乳」緊貼男性顧客。（圖擷取自「Real cut 4 - เรียลคัทตัดผมชายสาขา 4 พังโคน สกลนคร」臉書）

2022/02/09 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一間美髮沙龍日前在社群平台張貼一系列宣傳照，不過照片中美女理髮師的好身材卻十分搶眼。圖片中可見，理髮師不論在剪髮、修鬍子時，都以一對傲人「巨乳」緊貼男性顧客。大尺度的零距離貼身服務，也瞬間引發全網爆動，紛紛歪樓直呼：「好想剪頭髮！」

泰國美髮沙龍「Real cut 4」日前在臉書的粉絲專業Po出一系列「火辣辣」的宣傳照，照片中可見，正妹理髮師僅穿著貼身白色小可愛與短褲，好身材藏不住，尤其胸前一對傲人巨乳更「緊貼」男顧客。其中，更有理髮師尺度大開，直接「爬到」男客人身上，仔細替其修剪頭髮、鬍子。

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貼文一出，引發網友熱議，紛紛回應「受不了了！」、「好想剪頭髮！」、「我也要刮鬍子」、「不要分享太多我的妻子會看到」、「這是理髮店還是按摩院？」、「太棒了。我想剃光頭。」、「我要開始留頭髮了」、「請多開分店」、「直接預約剪髮3天」、「如果有這樣的店，我每週都會去剪頭髮。」

不過，當地媒體也出面澄清，照片中的美女並非該店理髮師，而是老闆娘。起初為了替理髮店裡拉高人氣，便決定親自拍攝「大尺度」的廣告宣傳照。而她也說明，店內並未提供如照片中的「特殊服務」。

更有理髮師尺度大開，直接「爬到」男客人身上。（圖擷取自「Real cut 4 - เรียลคัทตัดผมชายสาขา 4 พังโคน สกลนคร」臉書）

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