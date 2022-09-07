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    永和分屍案》為4萬殺弟肢解棄屍 「3千萬資產」73歲兄遭聲押

    涉嫌犯下永和分屍案的嫌犯是死者73歲胞兄梁志超。（資料照）

    涉嫌犯下永和分屍案的嫌犯是死者73歲胞兄梁志超。（資料照）

    2022/09/07 16:12

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦新北市永和區駭人分屍案，54歲男子梁納克失聯一週，前晚驚傳遭殺害分屍，警方昨天在台北市水源市場的公車站牌逮捕死者的73歲大哥梁志超，他對犯行坦承不諱，新北地檢署今依涉殺人及損壞遺棄屍體罪嫌重大且有逃亡及湮滅罪證之虞，向法院聲請羈押。

    檢警調查，梁志超曾當過外交部司機，退休後靠退休金以及股息、股利過活，推估應有3千萬元以上資產，他供稱弟弟多年來時常借錢不還，每次數目約3到5千元不等，經年累月下來共欠他4、5萬元，在上月31日晚間2人因此爆發激烈口角，才會心一橫殺害么弟。

    本案發生後，檢察官李淑珺指揮新北刑大偵七隊、刑事局偵九大隊及永和分局偵查隊組成專案小組，本週一在被害人住處進行鑑識及搜索，扣得疑似被告用於殺人及支解遺體的刀械，並採集現場遺留的血跡及指紋等跡證，檢察官於隔日相驗遺體完畢，已擇期解剖，釐清詳細死亡原因。

    據了解，梁志超一家為緬甸移民，死者梁納克曾經當過法警，10多年前為照顧中風母親辭職，和大哥梁志超均未成家，2人與中風老母親同住一屋，經濟來源為梁志超的退休金及被動收入，其他7名兄弟姐妹則是每月各提供3千元，作為梁男負責照護母親的孝親費，直到去年母親離世。

    檢警調查，大哥梁志超疑不滿梁納克沒經濟能力，2人感情不睦，多年來疑時常因金錢問題爭吵，還鬧上法庭。

    警方調閱監視器，凌晨梁志超行凶後，先肢解頭部打包丟到垃圾車棄置，隔天再鋸斷雙手、右腳，再以同樣手法處理么弟的屍骸，警方研判遺骸可能都已被送至焚化爐焚毀。

    昨天下午4時許，死者的二哥及五哥前往案發現場招魂，警方約在相同時間找到嫌疑人梁志超，他當場承認不諱，後續警方將他帶返警局，碰到媒體詢問時，他竟氣憤指控弟弟「他借錢不還我」，「霸佔三間房」、「常欺負我」等。

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