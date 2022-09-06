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    永和分屍案》胞兄狠弒弟肢解 垃圾袋裝屍塊抱胸前丟棄

    涉嫌犯下永和分屍案的嫌犯是死者74歲胞兄梁志超，今天下午落網後坦承犯案。（記者徐聖倫攝）

    涉嫌犯下永和分屍案的嫌犯是死者74歲胞兄梁志超，今天下午落網後坦承犯案。（記者徐聖倫攝）

    2022/09/06 22:54

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區驚傳駭人分屍案，54歲市民梁納克一週前突然失聯，社區大學同學覺得有異5日下午報案，員警上門赫然驚見已遭殺害分屍；涉嫌重大的梁納克74歲長兄梁志超今（6）日下午在台北市羅斯福路落網，當場坦承弒弟犯行；據監視器畫面顯示，梁志超日前狠殺么弟梁納克後，連2天肢解遺體，將屍塊包進垃圾袋，垃圾袋外疑似浮出屍骸的痕跡，一路抱胸前丟垃圾車棄屍。

    上月30日晚間，張姓社區大學同學傳LINE給梁納克未獲回覆，訊息一直未讀取，5日前往永和警分局得和派出所報案協尋，沒想到梁納克已在智光街公寓三樓住家遭遇不測。

    員方到場時，梁納克遺體僅剩軀幹及左腳，凶案現場找到1把水果刀、3把剁刀以及1把鐵鎚，另有2把放在盒中、外觀極新的剁刀及水果刀，總計共6把刀及1把鐵鎚。

    警方調閱監視器，發現兇嫌疑為死者親大哥梁志超，今天下午4點多埋伏在羅斯福路三段，待梁嫌剛下公車之際，上前包圍逮捕。

    根據監視器畫面研判，梁志超殺害梁納克後，連2天肢解遺體，再以垃圾袋包裹，垃圾袋外疑透出手腳的形狀，沿路從家裡抱在胸前，最後丟上垃圾車丟棄。

    新北市54歲市民梁納克遭長兄梁志超殺害分屍，梁志超今下午在台北市落網，據監視器顯示，梁嫌連2天肢解胞弟包進垃圾袋，袋外疑似浮出屍骸痕跡，一路抱胸前丟垃圾車棄屍。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市54歲市民梁納克遭長兄梁志超殺害分屍，梁志超今下午在台北市落網，據監視器顯示，梁嫌連2天肢解胞弟包進垃圾袋，袋外疑似浮出屍骸痕跡，一路抱胸前丟垃圾車棄屍。（記者闕敬倫翻攝）

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