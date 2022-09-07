永和分屍案》大哥存款3千萬 為4萬分屍孝順老么

監視器拍下死者大哥梁志超離家身影。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/07 05:30

兩人多年來常因金錢爭吵 還鬧上法庭

〔記者闕敬倫、吳仁捷、徐聖倫、鄭景議／新北報導〕新北市永和區驚傳駭人分屍案，五十四歲男子梁納克失聯一週，前晚驚傳遭殺害分屍，警方昨天在台北市水源市場的公車站牌逮捕死者的七十三歲大哥梁志超，他對犯行坦承不諱，據悉，梁志超每年收取的股息股利及現金利息，約有三十多萬元，檢警由此推估，梁男名下有超過三千萬元動產，但他落網卻稱是因為么弟欠他四萬多元不還，才憤而痛下殺手。

死者梁納克曾當法警 為顧中風母辭職

據了解，梁志超一家為緬甸移民，死者梁納克曾經當過法警，十多年前為照顧中風母親辭職，和大哥梁志超均未成家，二人與中風老母親同住一屋，經濟來源為梁志超的退休金及被動收入，其他七名兄弟姐妹則是每月各提供三千元，作為梁男負責照護母親的孝親費，直到去年母親離世。

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梁納克無經濟來源 里長常贈送物資

當地里長指出，梁納克目前沒有工作、欠缺經濟來源，故經常會贈送物資到梁家，登門時均是由梁男收取，梁姓大哥則經常不在家。

檢警調查，大哥梁志超疑不滿梁納克沒經濟能力，二人感情不睦，多年來疑時常因金錢問題爭吵，還鬧上法庭。

警方調閱監視器，凌晨梁志超行凶後，先肢解頭部打包丟到垃圾車棄置，隔天再鋸斷雙手、右腳，再以同樣手法處理么弟的屍骸，警方研判遺骸可能都已被送至焚化爐焚毀。

梁志超肢解頭部 打包丟到垃圾車棄置

昨天下午四時許，死者的二哥及五哥前往案發現場招魂，警方約在相同時間找到嫌疑人梁志超，他當場承認不諱，後續警方將他帶返警局，碰到媒體詢問時，他竟氣憤指控弟弟「他借錢不還我」，「霸佔三間房」、「常欺負我」等。

檢警調查，梁志超曾當過外交部司機，退休後靠退休金以及股息、股利過活，推估應有三千萬元以上資產，他供稱弟弟多年來時常借錢不還，每次數目約三到五千元不等，經年累月下來共欠他四、五萬元，在上月三十一日晚間兩人因此爆發激烈口角，才會心一橫殺害么弟。

梁嫌帶16萬及衣物棉被 有長久逃亡意圖

梁嫌落網時隨身背包內放有現金十六萬五千元以及棉被、衣物等行李，應有預謀犯案以及長久逃亡的意圖，全案詢後依殺人、毀壞遺體、棄屍罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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