永和分屍案》他弑弟落網！ 身藏現金衣物 疑欲長期逃亡

涉嫌殺害新北市永和區54歲梁男並分屍的梁男親大哥6日下午落網，坦承弒弟犯行，卻怒喊「他借錢不還我」。（記者闕敬倫攝）

2022/09/06 17:59

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區54歲梁姓男子失聯一週，社區大學同學5日下午報案，警方上門赫然驚見梁男已遭殺害分屍，循線懷疑梁男的親大哥涉有重嫌，今（6）日下午正當梁男二哥、五哥到凶案現場招魂，梁男大哥於台北市羅斯福路三段OK超商落網，坦承弒弟，怒喊「錢不還我」；據了解，梁姓大哥坦承在1日凌晨犯案，落網時隨身的包包內有現款16萬元及棉被、衣物，疑似有長期逃亡的準備，案情仍待釐清。

8月30日晚間11點多，53歲張姓女同學傳訊息給梁男，訊息始終未讀，也沒回覆，直到9月5日仍然渺無音訊，張女擔心梁男發生意外，傍晚5點多到永和警分局得和派出所報案，會同員警前往梁男智光街3樓住處查看，沒想到梁男已遭不測。

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梁男二哥及五哥下午4時許到案發現場招魂，巧合的是警方也大約在同一時間找到涉嫌重大的梁男大哥；梁男大哥當時正準備搭公車，落網後被問是否犯下弒弟惡行，他坦承不諱，被員警帶返偵訊時，還怒稱遭殺害分屍的弟弟「他借錢不還我」，案發經過詳情仍待檢警調查釐清。

警方調查，梁男大哥隨身的背包內有16萬5千元，還有棉被、衣物等，疑似有長久逃亡的意圖，犯案細節仍須進一步釐清。

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