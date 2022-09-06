永和分屍案》2兄長招魂同時嫌犯落網 犯案大哥怒喊：他不還錢

新北市永和區54歲梁男在家遭殺害分屍，梁男大哥在台北市羅斯福路三段244巷水源市場公車站落網，坦承弒弟，怒喊「錢不還我」。（記者闕敬倫攝）

2022/09/06 17:29

首次上稿 17:03

更新時間 17:29

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區驚傳分屍案，54歲梁姓男子一週前突然失聯，梁男的社區大學同學張姓女子5日下午報案，警方上門赫然驚見梁男已遭殺害分屍，警方懷疑梁男的大哥痛下毒手，今下午在梁男二哥及五哥到兇殺現場招魂同時，梁男大哥在台北市羅斯福路三段244巷水源市場公車站牌落網，他坦承弒弟犯行，怒喊「錢不還我」。

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梁男和大哥感情不睦，疑時常因金錢問題爭吵，並因此鬧上法庭，2020年、2021年曾對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪。

梁姓死者平時有去社區大學進修，會與同學聊LINE、吃飯聚餐，上月30日晚間11點多，53歲張姓女同學傳訊息給梁男，不僅沒有回覆，也沒有已讀訊息，等到9月5日下午依然失聯，張女懷疑梁男發生意外，下午5點多前往永和警分局得和派出所報案協尋，沒想到梁男已在智光街公寓3樓住家遭遇不測。

今下午4時許，死者梁男的二哥及五哥到案發現場招魂，據了解，巧合的是，警方約在相同時間找到嫌疑人梁姓大哥，他在羅斯福路三段244巷前剛下公車時被警方埋伏逮獲；被問及是否犯下弒弟惡行，他當場坦承不諱，之後被警方帶返偵訊，怒稱弟弟「他借錢不還我」，詳情有待深入調查釐清。

新北市永和區54歲梁男在家遭殺害分屍，梁男二哥及五哥到兇殺現場招魂。（記者闕敬倫攝）

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