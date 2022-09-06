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    永和分屍案死者長兄疑涉重嫌 拉行李箱搭車畫面曝光

    監視器拍下死者梁男長兄離家身影。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下死者梁男長兄離家身影。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/06 11:52

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市永和昨晚發生一起分屍案，54歲梁姓男子被發現陳屍家中僅剩軀幹與左腿，警方調閱監視器認為與梁男長期不睦的胞兄昨晚即離家，警方認為其涉有重嫌，初步列為關係人。而梁男胞兄離家監視器畫面曝光，昨晚間6時許梁男胞兄拉著紅色行李箱、身背前背包出現在永和區自家附近，接著上公車前往台北市，警方正持續調閱監視器以鎖定行蹤中。

    警方調查，梁男長期照顧老母親直至去年母親去世，而大他20歲的長兄雖然也與他和母親同住，但相較梁男，長兄顯得對母親不管不顧，為此梁男與長兄長期感情不睦。母親去世後，長兄疑似又覬覦遺產，兄弟感情降至冰點，長兄甚至有曾持刀威脅梁男的紀錄。

    昨晚因為梁男的女性友人已近一週聯繫不到梁男，擔心之下報警處理，警方來到梁男於智光街住處，按電鈴許久卻沒人應門，破門即發現梁男陳屍房間床邊，只剩軀幹與左腿，屍體已發黑腐爛，初步推測死亡時間可推前至8月底。

    警方調閱監視器，發現梁男長兄在警方到住處前不到1小時即離開家中，還拉著紅色行李箱、身背前背包，搭公車前往北市，警方目前無法確定就是其長兄下毒手，但不排除任何可能，警方現積極鎖定其長兄行蹤，待其到案後使得釐清。

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