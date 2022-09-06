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    孝子失聯1週慘遭分屍 疑犯大哥存款估至少3千萬

    新北市永和區驚傳駭人分屍案，54歲梁姓男子在家慘遭殺害肢解，梁男大哥事發後不知去向，警方現已列為關係人。 （記者闕敬倫翻攝）

    新北市永和區驚傳駭人分屍案，54歲梁姓男子在家慘遭殺害肢解，梁男大哥事發後不知去向，警方現已列為關係人。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/06 12:43

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區驚傳分屍案，54歲梁姓男子一週前突然失聯，梁男的社區大學同學張姓女子5日下午報案，警方上門赫然驚見梁男遭殺害分屍在家中，目前將梁男的大哥列為關係人。據了解，梁姓大哥的存款估計至少有3千萬元，事發後不知去向。

    梁姓男子平時有在社區大學進修，會與同學聊LINE吃飯、聚餐，上月30日晚間11點多，53歲張姓女同學傳訊息給梁男，不僅沒有回覆，也沒有已讀訊息，等到9月5日下午依然失聯，張女懷疑梁男發生意外，下午5點多前往永和警分局得和派出所報案協尋，沒想到梁男已在智光街公寓3樓遭遇不測，遺體散落房內。

    據了解，54歲梁男跟73歲梁姓大哥均未成家，2人與中風的9旬老母親同住一屋，經濟來源為梁姓大哥的退休金，其他7名兄弟姐妹每月各提供3千元，主要由梁男負責照護母親，直到去年母親離世。

    梁男和大哥感情不睦，疑時常因金錢問題爭吵，並因此鬧上法庭，2020年、2021年曾對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪。

    據了解，梁男疑為中低收入戶，里長偶爾會贈送物資到梁男家，但都是由梁男收取，梁姓大哥常不在家。

    據悉，梁姓大哥與梁男疑似不同戶籍，梁姓大哥的存款推判超過3千萬元，平時領取利息錢作為全家3人的生活收入，金錢問題恐與本案脫不了關係。

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