永和分屍案》兄弟姊妹︰大哥不管老母 個性孤僻自私

監視器拍下死者大哥梁志超離家身影。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/07 05:30

〔記者徐聖倫、鄭景議／台北報導〕新北市永和區發生駭人聽聞分屍案，五十四歲男子梁納克陳屍家中只剩軀幹與左腿，警方昨逮獲行凶的七十四歲胞兄梁志超，梁殺害弟弟是動機竟然是弟弟欠他四萬元；梁嫌的其他兄弟姊妹更透露，梁嫌自小即個性孤僻不喜與人交遊，個性古怪不說，還有些自私。

據了解，死者梁男家裡有九個兄弟姊妹，梁男排行老么，與大廿歲的長兄梁志超、老母親同住在永和智光街，而其他的兄弟姊妹皆已結婚成家，每月寄錢奉養老母親，主要生活起居則由梁男承擔，而長兄梁嫌因個性緣故與兄弟姊妹都不太好，也對老母親不管不顧，家人頗有微詞。

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警方側面了解，雖說是兄弟，梁男與長兄梁嫌在鄰居眼裡截然不同，梁男的個性溫和，且常常與老母親同出入，照顧母親盡心盡力，見到鄰居也都會好聲好氣打招呼，在大家眼裡是個孝子，同時也是和善的好鄰居。

而其長兄梁嫌則否，鄰居表示，梁嫌個性古怪，見到人也總是甩頭就走，不太給好臉色看，更從沒見過他有甚麼照顧老母的舉動，有時還會與鄰居因為芝麻小事起口角，個性上稍嫌自私，對他多半給以負評。

學者︰僅因金錢殺家人 恐有隱情

中正大學犯罪預防學系教授鄭瑞隆對這起兄殺弟的分屍命案表示，僅因金錢糾紛就毒手殺害家人，令人難以想像，不符合比例原則，是否有其他隱情，家庭失和或是長期酗酒，甚至因年紀大有認知障礙，都須考慮釐清。

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