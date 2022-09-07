永和分屍案么弟遇害最後身影曝光！ 兇嫌長兄：活人比死人可怕

新北市永和區驚傳駭人分屍案，54歲男子梁納克遭73歲大哥梁志超狠殺分屍，警方今早將兇嫌大哥押上車，梁志超聲稱「活人比死人可怕」，在細雨中移送新北地檢署。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/09/07 12:13

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區驚傳駭人分屍案，54歲男子梁納克失聯一週，前晚驚傳遭殺害分屍，警方昨天在台北市水源市場公車站牌逮捕死者的73歲大哥梁志超，他對弒弟犯行坦承不諱，落網指控稱么弟欠他4萬多元不還，才憤而痛下殺手；死者梁納克的二哥及五哥昨天下午到現場招魂，犯嫌大哥梁志超幾乎同一時間落網，令警方也嘖嘖稱奇。據悉，梁志超在警詢時聲稱「活人比死人可怕」，警方另查獲死者遭殺害前的最後身影，早上將兇嫌大哥押上車，在細雨中移送新北地檢署。

據了解，梁志超一家為緬甸移民，死者梁納克曾經當過法警，10多年前為照顧中風母親辭職，和大哥梁志超均未成家，2人與中風老母親同住一屋，經濟來源為梁志超的退休金及被動收入，另7名兄弟姐妹則是每月各提供3千元，作為梁男負責照護母親的孝親費，直到去年母親離世。

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檢警調查，大哥梁志超疑不滿梁納克沒經濟能力，2人感情不睦，多年來疑時常因金錢問題爭吵，還鬧上法庭。

梁家長兄和么弟上月31日晚間因金錢問題大吵一架，成為梁納克遇害前最後一根稻草，1日凌晨3時許，梁志超趁梁納克熟睡之際，以刀具直接刺向心臟部位，一刀斃命狠弒至親，當天先肢解頭部，打包丟到垃圾車棄置，隔天再鋸斷雙手、右腳，再以同樣手法處理么弟的屍骸，警方研判遺骸可能已送到焚化爐焚毀。

有監視器畫面拍到梁納克的最後身影，他遇害前一晚曾騎車出門，11時許騎車返回永和智光街3樓住處，數小時後睡夢中遭大哥刺殺分屍，全案曝光後，梁志超前天晚間曾一度返回家中，恰巧見到警方登門，發現弒親分屍事跡敗露，遂展開逃亡計畫。

梁志超從永和搭公車逃往北市公館商圈，將隨身的紅色手提箱寄放在羅斯福路三段某超商，之後沒有找旅館投宿，而是在外露宿街頭。

梁知道警方正循線緝捕他，6日還搭乘公車、捷運跑到新北市三重區及台北車站，最後在二弟與五弟前往案發現場招魂的同時，他也正搭公車返回公館商圈，要回超商取手提箱時，遭到員警埋伏逮獲。

梁志超落網後，對分屍么弟一事坦承不諱，被押回警局碰到媒體詢問，氣憤大喊弟弟「他借錢不還我」，「霸佔三間房」、「常欺負我」等控訴。

據了解，梁志超偵訊狂言直稱「活人比死人可怕」，警方今早將他帶出警局，受訪仍怒控弟弟「真的有跟他借錢不還」，之後在綿綿細雨中上車，全案將移往新北地檢署偵辦。

梁志超為金錢狠殺么弟，連2天肢解棄屍垃圾車，警方查扣6把刀、1把鐵鎚。（記者闕敬倫翻攝）

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