台中房思琪案擴大！受害人同學連署發公開信：相信她的遭遇...

A小姐8月17日控訴20餘年前遭到黃師性侵。（張家銨提供）

2022/09/02 13:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市黃姓校長20多年前疑似性侵女學生案持續擴大，當年A女的國中資優班同學，連署向教育部長潘文忠發出公開信，指相信A女遭遇性侵，並質疑教育局今年4月獲報後，為何未依法對該師停聘，之後又違反A女意願逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦，幾名被害人可能面臨更大的曝光風險，希望教育部提出訴求，督導台中市府對此案做出公平公正的處遇。

該起疑似性侵風爆疑雲擴大為「反校園性暴力-譴責台中市政府打假球，放水台中狼師黃校長」全民連署事件。

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A女同學公開信表示，比對當年在學狀況與黃師言行，拼湊出更多證據，相信A女遭遇，並提出疑慮，認為教育局在4月接獲被害人申請性平事件調查之後，並未依《教師法》第22條將疑似加害人停聘，也未依《性別平等教育法》第27-1條第9項將其停職，讓疑似加害人得以正常上班、出席各項校內外活動，並且以校內電話持續騷擾證人與被害人家屬，而在媒體揭露之後，教育局堅稱已暫緩校長退休，讓其留職停薪，卻始終無法解釋從4月到現今，何以未能對疑似加害人依法停聘、停職，其用意令人費解。

公開信也指，教育局違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦。在地檢署取證調查過程中，幾名被害人均將面臨更大的曝光風險，又因案件事發年代久遠，地檢署無論掌握多少相關證據，針對超過追訴期的犯行，依法也只能做出不起訴處分，無法將疑似加害人繩之以法，台中市教育局在過往的校園性平案件中，未見有如此處理方式。

惠文高中圖書館主任蔡淇華也在臉書發文轉發A女同學公開信，並協助展開連署，他也說，因為自己是台中市立高中的老師，為何要頂撞自己的「長官」，因為自己國中階段上課中被老師連續甩了10幾個耳光，只能不斷的抽泣，希望因為這次的不幸，可以啟動台灣的me too運動，幫助那些面對權威，身體受到侵犯的人，可以勇敢站出來。

公開信全文：

致

教育部長潘文忠先生公開信

教育部長您好！相信您已有耳聞，近日台中市爆發了國中資優班導師性侵學生的嫌疑案件。

我們是案發當時被害人Ａ女的國中同班同學。

我們彼此之間回憶當年在學狀況與導師的言行，互相比對之後拼湊出更多證據，讓我們相信Ａ女的遭遇，即是：當年我們的導師真的性侵了同學。

在心情震撼之餘，同學及家長們也密切關注台中市教育局的處理進度。

然而，台中市教育局近日的處置方式，讓我們相當憂心，本案是否能站在被害人的立場，妥善維護其權益，並公平公正地進行調查。

以下是我們的兩個疑慮：

第一：教育局在四月接獲被害人申請性平事件調查之後，並未依《教師法》第22條將疑似加害人停聘，也未依《性別平等教育法》第27-1條第9項將其停職，讓疑似加害人得以正常上班、出席各項校內外活動，並且以校內電話持續騷擾證人與被害人家屬。

而在此案經由媒體揭露之後，教育局堅稱已暫緩校長退休，讓其留職停薪，卻始終無法解釋從四月到現今，何以未能對疑似加害人依法停聘、停職，其用意令人費解。

第二：教育局違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦。在地檢署取證調查過程中，幾位被害人均將面臨更大的曝光風險。

又，因案件事發年代久遠，地檢署無論掌握多少相關證據，針對超過追訴期的犯行，依法也只能作出不起訴處分，無法將疑似加害人繩之以法。

台中市教育局在過往的校園性平案件中，未見有如此處理方式。

若此例一開，未來台中市、甚至全國之校園性平案件，是否一律送請地檢署告發？對於後續的校園性平案受害者，究竟是造成有利或不利影響，民眾心中自有公斷。

以上兩點，加上疑似加害人長年擔任台中市國中校長，在台中市教育局內部擁有強固的人際網絡，致使我們必須以此公開信，對於教育部長提出訴求，懇請守護台灣教育的大家長，能夠督導台中市政府，對本案做出公平公正的處遇。

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