「台中房思琪」不只1人！狼師還當上校長 人本：已知3人受害

台中A小姐控訴20多年前遭到黃師性侵。（台中市議員張家銨提供）

2022/08/25 22:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕在中部擔任教育工作的A女日前在人本基金會及議員等人陪同下，控訴20多年前就讀國中資優班時，遭現已是校長的昔日資優班黃姓導師多次在教室、保健室甚至車上權勢性侵，期間長達4年，還被恐嚇若分手會遭報復。人本今天（25日）說，近日再接獲2人指控也是受害者，學姊已提出性平申訴，人本則為學妹蒐集資料中，累計10年內已有3人受害。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，大A女4、5屆的學姊陳述，當看到新聞敘述黃師手段，覺得很驚悚，與黃師對她的手法有八九分像，她受害歷時約2年多、性侵程度不一樣。而小A女有6、7屆的學妹指控也是狼師受害者，曾受到身體不當接觸，她不是資優班學生，但曾經受過黃師指導數學。

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曾芳苑說，目前掌握黃師侵害學生的場域不只在學校，憂心補習班恐怕也有受害者，加上黃師先後任教多個學校，希望台中市教育局擴大積極處理。

教育局說，8月22日黃姓當事人再次遭到檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況。教育局進一步以專案提供擴大受理檢舉專線04-2526-0040，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心，目前當事人的校長退休申請已被暫緩，如果查證屬實，嚴懲重辦，檢舉人資料也絕對受到保密。

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