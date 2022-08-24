台中狼師25年前獸行曝光 再傳1女學生受害 教局成立檢舉專線

市議員張家銨、賴佳微日前開記者會指一名目前從事教育工作的A女，指控25年前遭中市某國中黃姓校長性侵。（資料照）

2022/08/24 21:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市傳出25年前某黃姓教師（現為某國中校長）疑似性侵女學生校園性平事件，市府「性別平等教育委員會」已受理被害人申請並積極調查中。近日黃姓當事人再次遭人檢舉疑似有另一位女受害人，但因檢舉人提供資料不詳盡，將會再做調查；教育局為協助可能潛在疑似遭性侵的受害者，今日擴大受理檢舉，特以專案提供上班時間的專線04-2526-0040，絕不縱放任一校園性侵案件。

日前一名從事教育工作的A女，指控25年前遭現為中市某國中黃姓校長性侵，教育局今天指出，這件20多年前的校園性平案，雖過了刑事追訴期，教育局今年4月接獲檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查。該委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等計17人組成。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，8月22日黃姓當事人再次遭人檢舉，疑似還有一名昔日的女學生受害，但檢舉人只提供簡單資訊息，教育局仍依規辦理。

但為協助可能潛在疑似遭性侵的受害者，今日擴大受理檢舉，特以專案提供上班時間的專線04-2526-0040，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心，檢舉人資料絕對受到保密。

教育局表示，黃姓當事人今年4月被檢舉的性平事件刻正調查中，「性別平等教育委員會」決議組成調查小組就申請人、當事人及關係人做密集訪談，盡全力釐清真相。倘調查結果屬實，教育局一定嚴懲重辦，絕不寬貸。

A女在記者會亦聲明教育局在過程「盡心盡力依法進行調查、對我與證人的身分進行保密，更以公文發函、電話聯繫等管道，試圖阻止黃師騷擾我們」。

教育局也依「性別平等教育委員會」建議，暫緩當事人退休申請，當事人今年8月1日已由校長轉為教師，留職停薪、接受調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法