台中狼師案》鄭照新失言被「炎上」 林靜儀批犯2錯誤

立委林靜儀（左）指出，台中市新聞局長鄭照新在狼師案中失言，犯下「不懂法律」及「立場錯誤」兩個過錯。右為民進黨台中市長參選人蔡其昌。（記者林旻臻攝）

2022/08/31 22:12

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市黃姓校長被指控25年前涉性侵害女學生，台中市政府挨批處理態度消極，新聞局長鄭照新今（31）日卻在臉書指責人本基金會分不清立場，雖然事後迅速刪文，但已遭網路輿論「炎上」；立委林靜儀怒批，市府到底現在調查到哪裡？連法律規定、應該怎麼做都搞不清楚，行政責任不願意承擔，才是最大的問題。

民進黨台中市長參選人蔡其昌與林靜儀、前立委陳柏惟、市議員張家銨，市議員候選人曾威等人今日下午會勘台中捷運九張犁站。林靜儀受訪時表示，鄭照新這樣粗暴的言論已經凸顯中市府對於教師法規定，未善盡應調查及相關反應處理，完全缺乏法律知識，甚至缺乏處理能力。

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「我真的覺得他做出這樣的發言，非常的匪夷所思。」林靜儀指出，根據教師法第12條，市府本來就應該做的動作，就是現在立刻停聘這位嫌疑人，立刻進行行政上最普遍廣泛的調查，鄭照新竟然發文說「停聘是半薪，留職停薪是全薪都領不到」，這完全是錯誤，2011年就已經修法通過，若因涉及性侵或性騷擾相關案件，停聘期間連半薪都不會給，若調查完確實涉案，直接解聘，是清白的，可以把薪水發還，不曉得鄭照新的說法是知道對方已經涉案要包庇、所以不積極處理，還是根本找不清楚有無涉案，但發現風向不對就先出來說自稱非常反對性侵。

林靜儀也在臉書補充說明，鄭照新犯下2點錯誤，首先「不懂法律」，教師涉犯性侵害事件，停聘期間不能領取半薪；經性別平等委員會調查，確定無性侵害事實並回復聘任後，補發全部本薪。第二是「立場錯誤」，市府的責任是擴大調查，追查事實，發現是否還有受害者；停職是為了避免在學校持續與學生接觸，保護未知的受害者。

林靜儀質疑，鄭照新最後一個hashtag「#我最恨性侵犯」，是否意指已知黃師罪嫌？若調查已完成，為何不依法解聘？若調查未完成，拖延不調查，不只持續傷害被害人，也損害嫌疑人的權益。

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