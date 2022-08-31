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    台中狼師案》紙包不住火才積極處理 王婉諭批盧市府「荒謬失職」

    立委王婉諭批台中市政府處理疑似狼師案是「荒謬失職」。（立委王婉諭國會辦公室提供）

    立委王婉諭批台中市政府處理疑似狼師案是「荒謬失職」。（立委王婉諭國會辦公室提供）

    2022/08/31 23:59

    〔記者楊丞彧／台北報導〕人本基金會中部辦公室近日召開記者會，揭露台中市某明星國中黃姓老師20年前疑性侵女學生事件，台中市政府處理方式被各界質疑；新聞局長鄭照新8月31日還在臉書指責人本「到底站哪邊」，並搞錯法律規定稱「停聘是半薪」，被網友糾正後刪文。對此，時代力量立委王婉諭質疑，若不是整起事件紙包不住火，台中市政府會不會繼續用息事寧人的態度處理？對此，王婉諭不禁痛批：「台中市政府荒謬失職！」

    王婉諭表示，人本近期揭露一名黃姓教師在台中市明星國中任教時，疑利用職權之便，從事權勢性侵害之惡劣行為。王婉諭強調，性侵的影響又深又遠，這也是為什麼20幾年過去，當時的學生A終於決定勇敢站出來，今年四月向台中市性平委員會舉發，要求啟動性平調查。同時，學生A也一再強調，可能還有其他被害者，要求台中市教育局擴大調查。

    然而，王婉諭直指，台中市政府卻一再無視當事人要求，處理方式「既怠惰又粗糙」！人本接連開兩次記者會後，台中市政府才終於在8月29日回應擴大調查的要求，正式承諾普發調查信。

    王婉諭質疑，若不是這起案件受輿論矚目，也有更多被害者及其同學想起痛苦的當年，終於勇敢地說出來，讓整起事件紙包不住火，台中市府會不會繼續無視受害者擴大調查的要求，繼續用息事寧人的態度處理？王痛批：「台中市政府荒謬失職！」

    王婉諭表示，黃師原本在教職路上平步青雲，接連在台中兩所學校擔任校長。事件爆發後，在今年8月1日轉任教師。既然黃姓行為人目前身分為學校教師，她認為，台中市政府就應該依照《教師法》第22條，督導黃姓教師服務的學校，經教師評審委員會審議通過之後予以停聘！

    王婉諭也質疑，一系列荒腔走板的調查過程，讓人真的很想問問「媽媽市長」盧秀燕，台中市府這幾個月以來的行為，真的是在保護孩子、保護性侵案件的被害者嗎？還是只是在轉移焦點、維護自己的名譽而已？

    王婉諭強調，過去在協助處理校園性侵害事件時，經常發現當加害人身分是教師或教育行政人員時，經常利用相同手法、權勢、與說詞，操弄學生的心理狀態，受害對象絕對不只一人。在本案中，也確實陸續發現學生A的學姊、學妹當中都有人受害。為了更完整的釐清黃師疑似權勢性侵的嚴重性，應將這些案件，由同一組調查小組並且做通盤審議，才能更完整地抓出行為人的手法，給予更合理的行政處罰。

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