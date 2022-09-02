竹聯拐82人赴柬轉賣詐團當奴工 東堂大哥等多人今起訴

竹聯幫東堂大哥李振豪等多人被移送檢方偵辦。（資料照）

2022/09/02 10:03

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，以及幫派份子林晉宇，各別組成人口販運集團，涉嫌與柬埔寨人蛇集團勾結，誘騙想赴海外工作的男女前往，兩集團共詐騙85名求職者赴柬，僅22人成功被救回台；台北地檢署痛批李等人「罔顧人命」，今依違反組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪，起訴分屬兩集團的首腦李振豪、林晉宇等9人。

檢方於起訴書上指出，李振豪、林晉宇等犯罪集團，罔顧人命、侵害人權甚鉅，且本案犯罪手法屬於高度組織分工下的跨國、跨境詐欺、人口販運犯罪，為聯合國公約明定應打擊的跨國組織犯罪，重創我國國際形象。

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檢方此次起訴的人蛇集團共有2部分，分別是由李振豪為首的4嫌、以林晉宇為首的5嫌，合計9名被告；其中李振豪、林晉宇等6嫌在押，下周將移審台北地院。

以林晉宇為首的「第1集團」，涉嫌自去年11月開始，與柬埔寨詐團成員接洽，由林等人在台招募人員赴柬工作，以及幫忙接送、辦護照、訂機票及統計、製作帳冊、發放酬勞等事宜，該集團成員還彼此協助，一起監視尚未被送出國的被害人，總計該集團共將31名台人送出國，其中只有3人成功被救回。

至於以李振豪為首的「第2集團」則自今年2月開始進行人口買賣的犯行，詐騙54名男女出國，迄今僅19人被救回台；兩集團每成功騙1名被害人出國，即可拿到1萬7000至1萬8000美元不等的酬勞；總計第1集團的犯罪所得為192萬4500元、第2集團犯罪所得則為1277萬8562元，檢方均建請法院宣告沒收或追徵。

檢警查出，兩集團成功騙被害人上鉤後，均將被害人集中安置在旅館，簽立僱用契約後，再讓被害人搭機前往柬埔寨，交接給當地人蛇集團轉賣給詐團，被害人集體被帶至「詐欺園區」後，詐團即收走被害人的護照，以便控制行動，期間不僅強迫被害人於機房內從事網路電信詐欺等工作，被害人只要不聽話，就會被轉賣至其它公司，甚或遭毆打、電擊凌虐，苦不堪言。

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