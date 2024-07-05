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獨家》基隆漁船公海遭日保安廳攔截 船長、輪機長被帶到公務船調查

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨在公海作業，突遭日本海上保安廳公務船攔截，盛姓船長與輪機長等2名台籍船員配合登上公務船接受調查，狀況不明。（記者林嘉東翻攝）

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨在公海作業，突遭日本海上保安廳公務船攔截，盛姓船長與輪機長等2名台籍船員配合登上公務船接受調查，狀況不明。（記者林嘉東翻攝）

2024/07/05 09:05

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基隆漁船遭日方登檢查扣 海巡署：疑入奄美大島海域作業被取締

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今（5）天凌晨1時許，在釣魚台北方230浬公海作業時，突遭日本海上保安廳公務船攔截，船長與輪機長等2名台籍船員配合登上公務船接受調查，「福」船6名印尼籍船員則待船上，「福」船還滯留在公海，未被日本保安廳公務船押走，目前狀況不明。

海巡署今天上午6點50分獲報，基隆八斗子籍「福洋266號」今天凌晨1時許在公海作業時，突然遭日本保安廳公務船攔下，保安廳公務船透過廣播，要求「福」船配合調查，盛姓船長、洪姓輪機長等2名台灣籍船員隨後登上公務船，船上6名印尼籍船員則留在「福」船上，直到清晨6時許，日本保安廳又來1艘公務船，將「福」船圍住。

附近作業船隻才驚覺不妙，趕緊通報海巡署118，海巡署漏夜調派南投艦趕往瞭解「福」船船長、輪機長被帶走的原因。據指出，「福」船船長、輪機長被帶走後，附近多艘漁船船長都不敢靠近，深怕也被日本保安廳帶走。

報案漁民指出，「福」船被強行攔截的海域位處公海，距離日本那霸西北方約170多海里遠，並未進入日本領海內捕魚，不知日本保安廳為何攔截「福」船，還把船長、輪機長帶走。

海巡署漏夜調派南投艦趕往瞭解「福洋266號」船長、輪機長被帶走的原因。（資料照，海巡署提供）

海巡署漏夜調派南投艦趕往瞭解「福洋266號」船長、輪機長被帶走的原因。（資料照，海巡署提供）

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