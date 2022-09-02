人口販運案 公私協力已助151人返台

警方循線逮捕人蛇集團在台的朱姓幹部。（警方提供）

2022/09/02 05:30

〔記者許國楨、李欣芳／綜合報導〕台中市張姓男子被誆騙到柬埔寨工作，已辦好護照並入住日租型套房等待啟程，出國前最後一刻，他突然覺得不對勁，打電話向認識的員警報案並逃離，警方追查，逮捕朱姓蛇集團幹部與成員共二人，該集團已騙廿多人，檢警持續追緝共犯中，朱男則被法院裁定羈押。

行政院發言人羅秉成昨表示，救援專案截至昨天，由公私協力返國有一五一人；另外，防制國內人口販運集團部分，目前偵破人口販運已達五十三件、一四五人偵辦中，其中四十三人裁定收押。此外，高檢署也成立專案，各地檢署指揮偵辦的案件一○三件，包含警政署九十三件、調查局十件。

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出國前突覺怪怪的

報警破獲豬仔一條龍

張姓男子上月中旬，經人蛇集團成員安排，已辦好護照並入住台中市一中商圈的日租型套房，等候搭飛機啟程，就在搭車到桃園機場前，他突然感覺怪異，打電話向認識警察求證，得知自己可能淪為肉票或豬仔，他伺機逃離報案。

台中市刑大調查時，找到其他已返國的被害人，與張男都是被同一個人蛇集團所騙，報請台中地檢署指揮偵辦，檢警逮捕該人蛇集團旗下的卅六歲朱姓幹部，以及卅五歲的林姓白牌車司機到案。

警方表示，該集團採「豬仔一條龍」模式，先由在柬埔寨的共犯，跨國在台灣用辦理貸款、輕鬆賺取高薪等幌子，招募台灣人到柬埔寨，再通知朱男與被害人接洽，由林姓司機等人載被害人辦護照、偽造小黃卡，送到日租套房集中住宿，直到出國當天直接載到桃園機場搭機出境，每一「豬仔」成功騙至柬埔寨後，朱男可獲利美金三千元酬勞（約台幣九萬一千餘元），扣除辦護照、日租套房、機票等成本後，實際獲利約台幣七萬元。

警方說，該集團 六至八月間，已成功騙取廿多人出國，將持續追緝共犯並清查其他被害人，報請刑事局、外交部共同營救，朱男涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法等罪嫌，有勾串共犯、證人之虞，法院裁定准予羈押禁見。

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