詐團引進柬國手法：喬債不給帳戶就摘器官

警方逮捕王姓男子等三名嫌犯。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/02 05:30

男被軟禁在旅館 聯繫友人時求救 警一舉救出三人

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓男子在詐騙集團中專責「收簿」，他們疑似與某放款集團合作，只要有人還不出錢，王等人就以「整合債務」為由，將債務人帶去旅館喝令交出銀行帳戶。張姓男子因此被軟禁在台北市一家溫泉旅館，但他提供的帳戶已停用，王要他聯繫朋友提供可用帳戶，還學起最熱門的柬埔寨詐騙手法，恐嚇若不從，「把你器官摘掉」；張聯繫友人時求救，警方循線逮捕王等三嫌，在旅館救出張與另外兩名被害人。

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警方調查，廿一歲張姓男子在臉書看到廣告，向某地下集團借廿萬元；張無力償還，債主與他相約「喬債務」，但卻派卅歲王嫌、廿五歲陳嫌與卅四歲張嫌與張碰面。

上月廿八日，王等人與張碰面後聲稱已先幫忙還五萬元，隨後將張帶到台北市北投區某溫泉旅館控制行動，要他交出帳戶與網路銀行；但張提供的帳戶已停用，王等人氣得要他找朋友提供可用帳戶，否則要把他載去地下醫院摘器官抵債。

張與友人聯繫時趁機求救，本週一警方循線去旅館埋伏，發現張嫌正帶張男與另名六十歲蘇姓被害人離開房間，立即逮捕張嫌。張男獲救後告訴警方，旅館內還有一名被害人，警方攻堅破門，逮捕王、陳，救出卅三歲黃姓被害人，查扣電擊棒、海洛因等毒品、提款卡、金融卡、存摺等。

警方查出，蘇、黃兩人也是因為借錢後無力償還，被王等人帶到旅館軟禁；蘇、黃兩人提供的帳戶可以正常使用，且已經有不明款項流入。王等三嫌聲稱，他們受詐騙集團委託，承租旅館房間、找上債務人，在帳戶洗錢期間控制債務人行動，每提供一個帳戶，能獲取八千元酬勞。

警方懷疑放款的地下集團，極有可能也是詐騙集團的組織，詐騙集團可能想以此方式獲取人頭帳戶。警方最後將王等三嫌依妨害自由、詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

警方攻堅，救出三名受害人。（記者王冠仁翻攝）

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