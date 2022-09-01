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    首頁　>　社會

    政府援救柬埔寨受害者 助151人返回國門

    行政院發言人羅秉成（圖左）表示，救援專案截至今天為止，由公私協力、外館協助返國的有151人。（記者李欣芳攝）

    行政院發言人羅秉成（圖左）表示，救援專案截至今天為止，由公私協力、外館協助返國的有151人。（記者李欣芳攝）

    2022/09/01 13:41

    〔記者李欣芳／台北報導〕政府持續援救柬埔寨打工詐騙案受害者。行政院發言人羅秉成今天表示，救援專案截至今天為止，由公私協力、外館協助返國的有151人；另外，也持續偵查防制國內的人口販運集團，盼一舉清剿國內的詐騙集團。

    羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，柬埔寨人口販運問題連帶讓周邊各國都受影響，台灣也不例外，這段時間，政府已透過跨部會合作，成立救援專案、究責專案，除救援外，也偵查防治國內的人口販運集團。

    羅秉成表示，救援專案部分截至今天為止，由公私協力、外館協助及國際合作返國的有151人，感謝民眾協助施以援手，讓若干民眾能藉由不同管道的救援返台。

    他說，救援案件裡也發現少部分民眾是犯罪嫌疑人，但不管是涉嫌犯罪還是被害人，政府都以能夠接返為原則，待回台後，再調查相關民眾是被害人，或是有雙重身份還是詐騙集團幹部。

    防制國內人口販運集團部分，羅秉成表示，目前偵破人口販運情形，已經達53件，145人偵辦中，其中43人裁定收押。此外，高檢署也成立專案，各地檢署指揮偵辦的案件103件，包含警政署93件、調查局10件。

    羅秉成說，也盼趁此事件，能將國內的詐騙集團一舉清剿，將盡最大努力，降低電信詐欺對民眾的危害。

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