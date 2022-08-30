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    獨留3月女兒在家3小時睡覺窒息亡 單親媽判須入獄

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/08/30 12:13

    〔記者張文川／台北報導〕新北市何姓單親媽媽，去年7月獨留3個月大的女兒獨自在家睡覺，女兒翻身趴在雜亂的棉被中窒息而死，法院一審、二審都認定何女曾經拒絕社工協助照護，卻獨留嬰兒在家近3小時，使女兒陷於無人發現、急救的風險中，終致女嬰死亡，依過失致死罪將何女判處一年徒刑，且不予緩刑；最高法院駁回上訴定讞，何女必須入獄。

    判決指出，2021年7月28日下午4時許，何女帶著已經就讀國小的長子外出用餐，獨留3月女兒在家，晚間6點50分返家後，發現女兒臉部朝下、趴臥在床上，嘴唇和臉部皆已發紫，打119送醫急救，但在到院前已停止心跳呼吸，急救2小時後宣告死亡。

    法醫研究所鑑定，女嬰患有呼吸道感染，卻被獨留在家，因翻身趴在雜亂棉被裡，口鼻遭壓住而呼吸困難，肺炎阻礙呼吸道，終致呼吸衰竭死亡。

    法官調查，何女有輕度智身心障礙，原本和印尼籍男友一起經營鹹酥雞攤，7年前母親過世，她的兒子出生不久就疑因照護不周而死亡，男友因逾期居留被查獲、遣送回國後，她即依賴社會補助與親友接濟度日。

    法官認為親屬、學校及社福中心社工，都曾多次提醒何女，獨留未成年兒女在家的嚴重性及法律責任，甚至提供照顧資源，但她都拒絕接受協助，新北市政府以告訴人身分出庭，認為何女未認知照顧小孩的使命和責任，請求量刑一年以上。

    一審法官還查出，何女還利用孩子向親屬要錢，得款卻拿去簽賭，對孩子照顧不佳又不聽勸說，親屬接濟日少，法官期望透過判刑一年，讓何女知所警惕。一審判決獲二、三審支持，駁回上訴定讞。

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