工人離奇倒地不治！現場一點太可疑 報案人認了：開推土機輾過他

案發工地現場。（記者王冠仁翻攝）

2022/08/23 12:36

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中山區一處工地日前據報發生意外，廖姓工人聲稱發現鄧姓工人倒臥現場，救護人員趕到將鄧送醫，鄧傷重不治。警方勘驗鄧的遺體，發現他手骨裂開、腿部皮膚大面積受創，但現場無高樓，鄧就算從高處摔落也不置於如此；警方研判有隱情，轉而追問廖，廖被突破心防這才說當時是他駕駛推土機撞到鄧所致，但他強調當時是因視線死角才釀禍。

台北市消防局在本月8日下1時許接獲報案，民眾聲稱位在台北市南京東路三段的一處工地，有一名工人忽然倒臥在地。救護人員趕到現場，將倒臥在地的52歲鄧姓工人送往馬偕醫院救治，但他最終傷重不治。

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發現鄧倒臥在地並報警的39歲廖姓工人聲稱，他發現廖時，廖仍有意識，但無法清楚表達事發過程，他嚇得趕緊報警。

警方事後勘驗鄧的遺體，發現他手骨嚴重裂開，腿部有大面積的皮膚脫落、受創，肌肉組織處也有瘀血。不過員警勘驗現場時，發現該工地正在進行大樓拆除工程，原本10幾層樓高的建築已被拆除，目前正在進行地下室的拆除作業。

警方推判，現場已無高樓，就算鄧在一樓失足跌倒，傷勢也不可能如此嚴重，研判另有隱情。警方查看現場四周，發現現場有一台推土機，警方大坦假設鄧可能是遭推土機撞上、輾過，於是請鑑識人員針對推土機採證。

警方同時詢問現場唯一會開推土機的廖姓工人，廖見紙包不住火，最終才說當時他開推土機，從地下1樓要前往地下2樓，在車道轉彎處因視線死角撞倒鄧並將其輾過。他起先以為只是工地現場的雜物，不以為意，直到從地下2樓鏟土完返回途中，這才發現是鄧被他撞上。廖最後被警方依過失致死罪嫌送辦。

案發工地現場。（記者王冠仁翻攝）

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