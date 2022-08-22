撞死人拒出庭又不見家屬 法官批毫無悔意重判

鐘嫌開車撞死女騎士，不出庭又避不見面，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2022/08/22 21:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄高分院審理車禍過失致死案，鐘姓被告不甩法官拒出庭，又不與被害人家屬見面談和解，合議庭認為他毫無悔意，由徒刑8月從重改判1年2月，可上訴。

判決書指出，去年12月25日晚上8點50分，鐘姓男子駕駛自用小客車，沿高雄市前鎮區永豐路內側道，由北往南方向行駛，途中卻疏於注意，貿然變換到外側道，涉嫌撞倒姜姓女騎士，經送醫急救，1小時後傷重不治。

請繼續往下閱讀...

前鎮分局接獲報案，員警抵達現場處理，鐘坦承肇事，被依過失致死罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

高雄地開庭審理後，審酌鐘符合自首要件，卻未與被害人家屬和解，判處有期徒刑8月，他不服上訴高雄高分院，要求從輕發落，並宣告緩刑﹔檢方則認為量刑太輕，同樣上訴高雄高分院。

被害人家屬告訴承辦法官說，迄今只領取200萬元強制責任保險外，被告並無任何賠償，甚至刑事、民事開庭，也未出庭答辯，私下也未找他們商談賠償事宜，因此請求從重量刑。

合議庭調查，院方開庭進行準備和審理程序，鐘經合法傳喚而無正當理由未到庭，又未與被害人家屬見面談和解，並審酌他要負完全的過失責任，因此從重改判1年2月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法