漢光演習營區飲酒爛醉 飛彈部隊上士2大過翻案吞敗

圖為天弓飛彈。非本新聞之部隊。（資料照）

2024/07/08 06:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍第1線天弓飛彈作戰部隊張姓上士，竟然在漢光演習期間，與多名同袍在營區喝了30幾罐啤酒爛醉，被懲處記2大過，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。

據了解，2022年7月13日，軍方精神戰力週專案教育期間，空軍防空暨飛彈第794旅第612營第3連上士助理後勤士，竟與秦姓上士、周姓女中士等多人，在營區寢室內飲酒作樂，共喝了30餘罐啤，爛醉如泥，經部隊召開評議會，認為嚴重影響軍譽，決議核予大過2次懲罰。

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張男不服指出，酒攤是周女所邀，與其他連上同仁聯誼，沒有逾越男女分際，僅為單純營內飲酒，酒後又未生事，而影響軍譽或危安，被記2大過太重。

又說，評議會未考量他自始坦承營內飲酒，行為後態度良好等情，核予原告2大過，顯然違反陸海空軍懲罰法規定，原處分有裁量怠惰、違反比例原則的違法。

承辦法官調查，張男服務單位，為第一線作戰之天弓飛彈防空部隊（中長程防空系統），屬立即戰備部隊，負責台灣海峽空域安全，如敵機飛越海峽中線，即應為追蹤監視，如有敵情當採即時應處。

張員為待命組人員，雖非值勤戰備組，仍需接受人員管制，如遇突發狀況，應為立即處置，他卻於營區內飲酒過量達無法自主的爛醉程度，如遭遇敵軍來襲的突發狀況，在其甦醒回復正常前之期間，該第一線作戰部隊即減少1員之應變處置戰力，國家安全因此可能受有危險，足認已肇生危安事件，判決駁回，仍可上訴。

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