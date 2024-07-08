為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

出書爆前妻風流史「非處女」 84歲退休經理判賠

示意圖。

示意圖。

2024/07/08 07:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕84歲的中華工程公司退休程姓專案經理，不滿前妻婚前感情狀況，竟在自費出版的書中寫下「她結婚以前，已經不是處女的身分」，還爆料前妻與多名男子發生關係，對象包括男同學兄弟、美商經理等，王姓前妻認為書中內容不實憤而提起民刑事告訴，新竹地院依誹謗罪判程男拘役15天、再判賠8萬元。

王女說，前夫程男在自費著作內有涉於私德而與公共利益無關之「最後王女她出賣了自己的靈魂跟肉體給這個美商經理」、「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟台北工專的男同學有同居經驗，後來又跟同學哥哥發生關係」、「她在學校跟台北工專這個人發生了關係，過一段時間他又把王女介紹給他的哥哥，也發生了關係」、「王女本人花樣也百出，不但中國人可以發生關係，連外國人她都可以」、「她結婚以前，已經不是處女的身分，不曉得已經跟多少人有了身體的接觸，包括中外的人」等文字，憤而向前夫求償精神慰撫金50萬元。

程男則說自己寫書，僅為達成人生目標，實現自我，撰寫動機並非以侵害王女為目標，王女是否受有損害，仍應負舉證之責。

法官調查，程男的書以紙本或電子書在實體書店或網路上架販售，影射前妻私生活不檢點，侵害王女名譽，已銷售19本，新竹地院刑事庭依散布文字誹謗罪，處拘役15日。

法官根據該書文字內容，認為依社會通念，已足以貶損王女社會評價，造成其精神上痛苦，最後民事部分判賠8萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳沂揶揄統神 找她當法律顧問
2024/04/10 07:07

陳沂揶揄統神 找她當法律顧問

人妻與長官偷情 列印「情趣玩具操作指南」給丈夫告他
2024/03/21 11:28

人妻與長官偷情 列印「情趣玩具操作指南」給丈夫告他

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
19歲女當軍人小三上床挨告 養雞老父判連帶賠償25萬
2024/03/22 12:36

19歲女當軍人小三上床挨告 養雞老父判連帶賠償25萬
小三否認偷吃 卻敗在偷腥男 這下得賠
2024/05/06 10:29

小三否認偷吃 卻敗在偷腥男 這下得賠
酒吧老闆被女客含到受不了 掰腿奪走初夜慘賠100萬
2024/04/06 16:09

酒吧老闆被女客含到受不了 掰腿奪走初夜慘賠100萬
網友「配偶欄空白」放心愛愛卻被騙 她恨貞操權被奪求償50萬
2024/04/30 06:44

網友「配偶欄空白」放心愛愛卻被騙 她恨貞操權被奪求償50萬
健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思
2024/07/04 21:15

健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播