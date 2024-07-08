出書爆前妻風流史「非處女」 84歲退休經理判賠

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2024/07/08 07:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕84歲的中華工程公司退休程姓專案經理，不滿前妻婚前感情狀況，竟在自費出版的書中寫下「她結婚以前，已經不是處女的身分」，還爆料前妻與多名男子發生關係，對象包括男同學兄弟、美商經理等，王姓前妻認為書中內容不實憤而提起民刑事告訴，新竹地院依誹謗罪判程男拘役15天、再判賠8萬元。

王女說，前夫程男在自費著作內有涉於私德而與公共利益無關之「最後王女她出賣了自己的靈魂跟肉體給這個美商經理」、「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟台北工專的男同學有同居經驗，後來又跟同學哥哥發生關係」、「她在學校跟台北工專這個人發生了關係，過一段時間他又把王女介紹給他的哥哥，也發生了關係」、「王女本人花樣也百出，不但中國人可以發生關係，連外國人她都可以」、「她結婚以前，已經不是處女的身分，不曉得已經跟多少人有了身體的接觸，包括中外的人」等文字，憤而向前夫求償精神慰撫金50萬元。

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程男則說自己寫書，僅為達成人生目標，實現自我，撰寫動機並非以侵害王女為目標，王女是否受有損害，仍應負舉證之責。

法官調查，程男的書以紙本或電子書在實體書店或網路上架販售，影射前妻私生活不檢點，侵害王女名譽，已銷售19本，新竹地院刑事庭依散布文字誹謗罪，處拘役15日。

法官根據該書文字內容，認為依社會通念，已足以貶損王女社會評價，造成其精神上痛苦，最後民事部分判賠8萬元。

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