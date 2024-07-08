傻眼！這輛車佔用2個婦幼停車格的理由 只為了對準「這個東西」

彰化縣和美鎮廣停三停車場婦幼停車格，有車輛佔用兩個停車格，但卻好好的對齊車輪擋。（擷取自《和美小鎮》）

2024/07/08 07:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮廣停三停車場出現令人傻眼的畫面，有民眾在臉書社團《和美小鎮》張貼一部轎車佔用兩個的婦幼停車格的照片，仔細一瞧才發現，原來是為了特別對準停車格的「車輪擋」，但民眾大喊是要把車子停在停車格的格子裡頭，這才是重點吧。

和美鎮長林庚壬表示，廣停三停車場委外經營，由業者負責管理，因為鄰近福德宮與黃昏市場，早上以參拜的進香客為主，傍晚則是到黃昏市場採買的人潮。根據民眾的貼文看來，車輛是在白天停放，停車場還有不少空位，如果停車格已滿的話，就會委請業者進行勸導。

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縣議員周君綾指出，廣停三停車場位於和美鎮愛華路與仁美路之間的區域，也是市區的熱門停車場，隨著和美鎮主要道路的路邊停車格已開始收費，廣停三停車場的停車率也越來越高，因為是公有停車場，才會依照規定劃設婦幼停車位，懷疑家長可能是太匆忙了，下車忙著顧小孩，可能沒發現，而把車停在兩個停車格之間，誤以為只要把車子停在車輪擋前就是把車停好了。

不過，民眾認為太離譜了，因為停車不是對準「車輪擋」就是停好了，下車應該要看一下格子吧，直接佔據兩個婦幼車位，只能說太有個性的停車法了。

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