不睡午覺沒聽話 中市幼兒園老師竟拉傷小朋友耳朵

台中市教育局調查疑虐童幼兒園。（市府提供）

2022/08/27 18:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市再傳幼兒園疑似虐童案，西屯某幼兒園家族經營的托嬰中心主任長期入幼兒園帶班，疑似不給幼生吃飯、壓在幼生身上等虐童行徑，昨天教育局再接獲南屯一幼兒園疑再發生體罰案，幼生因不睡午覺、不聽老師說話，老師竟動手拉扯幼兒耳朵，長指甲抓傷幼兒。

教育局指出，今年7月接獲家長投訴西屯區某私幼家族經營的托嬰中心主任長期入幼兒園帶班，且疑似不當對待幼生，不給幼生吃飯、壓在幼生身上等，教育局獲報後也通報社會局家防中心共同調查，調閱監視器發現該幼兒園的另一名張姓教保員疑有強拉及責罵幼生的情況，該園已將張姓教保員調離現職，至於托嬰中心主任則由社會局查處。

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教育局表示，張姓教保員如查證屬實違反兒少權法等相關法令，待調查程序完備後，將通報為不適任教保服務人員，不得在幼兒園工作，並依據幼兒教育及照顧法第51條裁罰該幼兒園，若情節重大，可裁處減招、停招、停辦及撤銷立案。

另外，教育局於昨天下午接獲南屯區某私立幼兒園疑再次發生體罰幼兒案，教育局派員到園查察，據該園表示，家長於8月25日電子聯絡簿上詢問班級老師為何幼生耳朵後面有傷口，並於昨日至醫院驗傷；老師坦承因25日幼兒不睡午覺，又不聽老師說話，故以手拉扯幼兒耳朵，因指甲較長造成幼兒受傷，十分自責。

教育局表示，本案進入調查階段，已要求幼兒園暫停這名老師職務，若查證屬實違反兒少權法等相關法令，將通報為不適任教保服務人員，不得在幼兒園工作。另查該園於2020年也發生2名教保服務人員不當對待幼兒情事，該教保服務人員已通報不適任人員，終身不得進用，該幼兒園則依幼兒教育及照顧法第51條裁罰3萬元，這次再犯如查證屬實，將加重裁處。

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