涉以棉被蓋住幼童、強塞食物 幼兒園老師起訴

因管教問題失控暴走，幼師被控「蓋棉被壓童」、「強塞食物」，桃園地檢署檢察官依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

2022/06/21 14:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區某私立幼兒園43歲鄭姓女老師，因管教問題情緒失控，連續對2名年僅4歲的幼童施暴，甚至以棉被蓋住幼童身體強壓、固定幼童下巴強塞食物，除了2名幼童及監視器，臉書專頁也有相關證據，證明鄭女有情緒控管問題，先前曾出現灌水等強制手段，桃園地檢署檢察官依成年人故意對兒童犯傷害罪將她起訴。

鄭女在幼兒園擔任導師，被控於2019年11月間，因管教問題情緒失控，連續對4歲蔡姓、藍姓幼童施暴，其中，蔡姓幼童遭鄭女以手摀住臉部後持作業簿打頭、蓋住棉被以身體強壓、用手固定臉部強塞食物，甚至抓住頸部抬起身體上下搖晃，藍姓幼童則遭扛上肩在空中繞圈、徒手掐捏臉部。

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2名幼童家長發現後對鄭女提告，鄭女供詞避重就輕說，有對蔡姓幼童塞食物，因此推擠到他的頭部，為告誡藍姓幼童而將手放在他的臉頰；除了蔡、藍姓幼童證詞，另有證人證稱，鄭女向來嚴格管教幼兒園孩童，但孩童遭管教之後，「安靜程度非如一般孩童的正常反應」。

另有監視器畫面，證明鄭女對蔡、藍2名幼童施暴，幼兒園臉書專業的貼文及留言，顯示鄭女情緒管控出現問題，幼兒園有注意此情並告誡改進，以及鄭女先前管教其他孩童時，曾出現灌水等強制手段，檢方依成年人故意對兒童犯傷害罪將她起訴，並以所涉犯意個別、行為互殊，建請法院分論併罰。

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