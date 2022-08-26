桃警第2波科技執法增中壢、平鎮等35處路口 地點曝光

桃園市政府警察局規劃「百大租賃式科技執法」第2波共35處路口，將於29日起取締闖紅燈等違規行為。（警方提供）

2022/08/26 10:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局規劃「百大租賃式科技執法」第2波於29日啟用，取締路口共35處，分別是中壢區13處、平鎮區7處、龍潭區6處、楊梅區3處、新屋區3處、桃園區2處、八德區1處。

租賃式科技執法設備將取締闖紅燈、紅燈右轉、紅燈越線等違規行為，取締路口以中壢區最多，包括中壢區延平路與環北路口、中豐路與中正路口、環北路與新生路口、中正路與三民路一段（志廣路）口、環中東路與普忠路口、環中東路與新中北路口、環中東路二段與中山東路二段口、環中東路二段與龍岡路二段口、中華路二段與普忠路口、中園路與南園二路口、興仁路一段與中華路一段口、中正路三段與高鐵南路三段口、環中東路與永福路口等13處。

請繼續往下閱讀...

平鎮區7處分別是中庸路與中豐路南勢二段口、南東路與南東路393巷口、延平路三段與延平路428巷口、延平路二段與環南路口、民族路三段與三民路一段口、中豐路與環南路三段口、平鎮區金陵路四段與建安路口。

龍潭區6處包括大昌路二段與五福街口、大昌路一段與福龍路口、大昌路二段與健行路口、大昌路二段與中正路口、福龍路二段與龍平路口、中興路與成功路口。

另有楊梅區楊新路一段與民富路一段口、中興路與永美路口、楊梅區幼獅路二段與高上路一段口，新屋區三民路與中華路口、中山西路三段與台六一線路口、高鐵南路七段（台31線）與楊新路四段口，桃園區中山路與國際路一（二）段口、春日路與南平路（健行路）口，八德區中華路與茄苳路口，也是第2波百大租賃式科技執法的取締路口。

警方說，取締路口將設置租賃式科技執法設備，具有全時錄影、偵測違規並錄影擷圖等功能，用路人只要有闖紅燈等違規行為，就會挨罰，切勿心存僥倖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法