小心荷包失血！ 台南AI交通科技執法再設7處

台南市中西區中華西路二段與府前路口設有AI交通科技執法設備。（記者蔡文居攝）

2022/08/22 19:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市去年交通罰款將近8億元，全市設有112支固定測速照相桿，並於10處路口設有新式AI交通科技執法。市警局交通警察大隊表示，今年9月底前，將於市區、永康及新營再設置7處AI交通科技執法設備。

南市交通警察大隊表示，將新建置的7處AI交通科技執法路口，分別為中西區中華西路一段與民權路口、西門路與府前路口、北區海安路與公園南路口、中華北路與文賢路口、東區中華東路三段與崇明路口、新營區長榮路與台一線路口、永康區中華路與大橋三街口。

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台南市議會今天審查墊付款案，通過內政部核定補助台南市建置交通科技執法設備經費2263萬餘元，包括市議員蔡育輝、蔡筱薇、李宗翰、陳怡珍、穎艾達利等人均提出質詢，並要求於交通科技執法路口前應豎立警示牌提醒用路人。

交通警察大隊大隊長陳宇桓表示，台南市目前共有112處傳統固定照相桿，主機49部，輪流設置在各固定照相桿。至於AI科技執法部分目前裝設10處，這次墊付案預算通過後，就會馬上來施作設置，將新增7處，預計9月底前完成。明年也預計增設7至8處，各科技執法設備均會在各路口前方會設置「前有科技執法」警示牌，提醒用路人。

陳宇桓表示，AI科技執法會全程錄影，再透過AI自動截取違規影像。台南市自110年2月設置AI科技執法，至今年7月13日止，約1年5個月期間，共取締4萬8930件，截罰金額4400萬元。

台南市中西區中華西路二段與府前路口設有AI交通科技執法設備。（記者蔡文居攝）

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