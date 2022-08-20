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    基隆愛一、仁二路口平均每月告發437件違規 科技執法將增4處

    基隆愛一與仁二路口禁止轉或迴轉。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛一與仁二路口禁止轉或迴轉。（記者盧賢秀攝）

    2022/08/20 13:24

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市仁二路、愛一路是基隆易肇事熱點之一，車禍傷亡案件多，近3年交通事故有增加趨勢，分析原因以違規左、迴轉有關，今年2月設科技執法以來告發2620件，平均每月437件，但事故案件有顯著減少，因此最近再增設4個點執法，要徹底執法，8月底前為宣導期，9月1日開始取締，民眾不要違規左轉以免荷包失血。

    據交通隊統計，基隆市仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點之一，近3年交通事故更有增加趨勢，每年平均約有70多件交通事故，造成用路人財損及傷亡，經分析，其中不少是因違規左、迴轉彎所造成。

    市警交通隊今年2月1日起在愛一路口林開郡洋樓前路口，設置「違規轉彎科技執法設備」取締路口違規左、迴轉彎車輛，統計至7月31日止總共舉發違規轉彎2620件，平均每月437件。此外，該路口今年1至7月發生交通事故35件，與去年同期的43件相較，事故件數明顯減少。

    交通隊長張豫立說，因科技執法成效良好，警察局向交通部申請經費補助，強化該處科技執法設備，由原先僅能偵測1處路口，提升到5處路口均能偵測違規左、迴轉，加強取締，目前設備及警告牌面等都已設置完成，今天起至8月31日止為宣導期，預計9月1日正式執法告發，違規者依道路交通管理處罰條例，違規左轉或迴轉，處600元以上，1800元以下罰鍰。

    基隆愛一與仁二路口實施科技執法後，車禍量較去年同期減少，將進一步增設科技執法點。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛一與仁二路口實施科技執法後，車禍量較去年同期減少，將進一步增設科技執法點。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛一路與仁二路口實施科技執法，5個月就取締2620件。（交通隊提供）

    基隆愛一路與仁二路口實施科技執法，5個月就取締2620件。（交通隊提供）

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